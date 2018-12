Ezek voltak a veol legolvasottabb cikkei 2018 szeptemberében

Közeledik az év vége, a számvetések időszaka, ezért a veol helyi szerkesztősége is készített egy összegzést arról, mely témák érdekelték a legjobban olvasóinkat, melyek voltak azok a cikkeink, amelyek a legnagyobb visszhangot váltották ki.

10. Arnold Schwarzenegger a csopaki Szent Donát Birtokon tűnt fel, kitaláljátok, mit csinált? Olvasd el cikkünket és megtudod:

Arnold Schwarzenegger Csopakon bukkant fel!

9. Szeptember végére harmadik ütemébe lépett a veszprémi körforgalom építése, mi pedig megnéztük, mit jelent ez az autósok számára:

Itt tart most a kettős körforgalom építése Veszprémben – videó

8. Az ajkai és a devecseri rendőrök elfogták azt a három férfit, akik ellen európai elfogatóparancs volt érvényben:

Egész Európa kereste őket, Devecserben akadtak horogra

7. Lezuhant a Somló-vár faláról egy idős ember. A mintegy hét méteres magasságból való esés sérültjéhez mentőhelikopter érkezett:

Lezuhant egy férfi a somlói várfalról

Figyelmetlenségből zuhanhatott ki egy férfi a somlói várból?

6. Ebben a hónapban írtunk Kuczik János Zoltán dandártábornokról, aki Ajkán kezdte rendőri pályafutását:

Kuczik János Zoltán dandártábornok rendőrségi pályafutása szülővárosában, Ajkán kezdődött

5. Szeptember elején a Várpalotát elkerülő szakasz Veszprém felé vezető oldalán felázott a partoldal, megcsúszott, és kő, föld, valamint sár került az útra:

Az eső miatt megcsúszott a partoldal a 8-as főúton Várpalotánál

4. Gázolásból is bőven kijutott az elmúlt hónapokban Veszprémben. Szeptember 20-án egy fiatal lányt ütöttek el az egyetemnél, miközben átment a zebrán:

Egyetemistát gázoltak Veszprémben

Korábban Gyulafirátóton történt egy súlyos gázolás. Itt egy tizenöt éves lány sérült meg, érte mentőhelikopter érkezett a helyszínre:

Elütöttek egy gyalogost Gyulafirátóton

3. A nyár után, ősszel is megmutatta erejét a természet. Szeptember elsején villámokkal, mennydörgéssel és sok esővel érkezett meg Veszprém megyébe a vihar. Olvasóink most is több fotón, videón örökítették meg a tombolást és pusztítást:

Hatalmas vihar tombolt Veszprém megyében

2. Végzetes verekedésről számoltunk be a hónap elején. 2018. szeptember 8-ára virradó éjszaka Badacsonyban két társaság tagjai között szóváltás alakult ki, majd dulakodni kezdtek, melynek során egy személy életét vesztette:

Halállal végződött a verekedés Badacsonyban

Kezdeményezték a badacsonyi gyilkosság gyanúsítottjainak letartóztatását

Letartóztatták a badacsonyi halálos verekedés gyanúsítottjait

Badacsonyi tragédia: eltemették az áldozatot

1. Szeptemberben a legolvasottabb hírünk sajnos egy szörnyű tragédiáról szólt. Kettős gyilkosság történt a Várpalota-Baglyas-hegyen, egy nő és kétéves gyermeke holttestét találták meg egy külterületi ingatlanban:

Anyát és gyermekét ölhették meg Várpalotán – Őrizetbe vettek egy férfit

Várpalotai gyilkosság: letartóztatták a gyanúsítottat

Várpalotai kettős gyilkosság: tagadja bűnösségét a gyanúsított

Megemlékeztek a várpalotai tragédia áldozatairól

