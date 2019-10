Félelem és reszketés Balatonfűzfőn

A településen immár harmadik éve rendezik meg a nagy sikerű Borzongás Fesztivált.

Óriási tömeg gyűlt össze szombaton Balatonfűzfőn a volt Jókai iskolánál, hiszen az egész évben várt eseményt idén is megrendezte a Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület. Az egyesület elnöke és egyben a település frissen megválasztott polgármestere, Szanyi Szilvia elmondta, minden évben egyre többen látogatnak el erre a különleges eseményre.

– Három évvel ezelőtt kezdtük el, és már az első alkalommal is közel ezerötszáz ember jelent meg, a második alkalommal már körülbelül háromezren látogatták meg a rendezvényt. Mivel van itt Balatonfűzfőn egy szabadulószoba-horror házunk, ezért gondoltuk a Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesülettel, hogy az őszi szünetre találjunk ki valami programot, akkor született meg a borzongás túra gondolata. Ez annyira népszerű lett, hogy rengeteg beöltözött ember megjelent, és azt láttuk, hogy muszáj tovább csinálnunk, hiszen mindenkinek nagyon tetszett. Ennyi ember a településen nem mozdult még meg, mint emiatt – mondta el Szanyi Szilvia.

Hozzátette, önkéntesként is lelkesen részt vesznek a szervezésben a helyiek, rengeteg fűzfői, illetve más települések középiskolásai is segítik a rendezvényt. – A legizgalmasabbak mégis azok az emberek, akik ide eljönnek, és beöltöznek – fűzte hozzá a település polgármestere.

Az idei eseményen a korábbi évek tapasztalataiból tanulva folyamatosan indították a résztvevőket a túrára, így nem kellett megvárniuk egymást. – Az első évben feladatokat kellett megcsinálni, viszont a pecsételéskor nagyon feltorlódott a tömeg, tavaly egyszerre indult el a tömeg a túrán, akkor viszont olyan hosszú volt a vonulás, hogy az eleje már a strandon volt, a vége pedig egy kilométerre lemaradva, így idén úgy döntöttünk, hogy legyenek kötetlenebb feladatok, viszont ne pecsételjünk, és folyamatosan mehessenek az emberek – tette hozzá Szanyi Szilvia.

A rendezvényen Mr. Piano is megjelent, de kedvezményes bobozással, városnéző kisvonattal és színpadi fellépőkkel is készültek, de a legjobban várt esemény mégiscsak a borzongás túra volt. A legváltozatosabb jelmez-kompozíciókkal készültek a résztvevők, a klasszikus boszorkánytól kezdve a kicsit merészebb zombiig láthattunk variációkat, de nagy siker volt a most divatos halott menyasszony vagy Joker jelmezek is. Pennywiseból kevéssel találkoztunk, viszont megnyugtató volt látni, hogy a fiatalabb korosztály is ismeri még az Addams Family-t, és a vámpír kosztümöket is inkább Drakula ihlette mint Edward.

Szanyi Szilvia elmondta, az emberek szívesen járnak ide, hiszen szeretnek beöltözni, szeretik a szerepjátékokat. A szervezők mindig figyelemmel kísérik a résztvevők visszajelzéseit, és ezeknek a módosításoknak hála tudtak létrehozni egy folyamatosan növekvő, fejlődő rémségekkel teli Borzongás Fesztivált a településen.