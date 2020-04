Fogható méretű pontyok kerültek a Balatonba

10510 kilogramm háromnyaras pontyot telepítettek a Balatonba a Veszprémvidéki Horgász Egyesület tanyájánál kedden, a déli órákban.

Nagy Gábortól a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. horgászati ágazatvezetőjétől megtudtuk, hogy idén tavasszal 52 tonna ponty került már a Balatonba. Most, április 7-én újabb 15-16 tonnányit telepítettek a háromnyaras példányokból a tóba. A fogható méretű pontyok a Balatonlelle-Irmapusztai Tógazdaságból érkeztek Alsóörsre és Siófokra. A telepítések helyszínén, a telepítés napján tilos volt a horgászat, de szerdától – a veszélyhelyzet miatti előírásokat betartva – már lehet pecázni.

Az ágazatvezető kiemelte, hogy a horgászat is beletartozik azok közé az egyéni szabadidős tevékenységek közé, amelyeket űzhetőek a szabadban, viszont a MOHOSZ is felhívja a figyelmet arra, hogy a vízpartra történő utazás és a horgászat során is csak maximum az egy háztartásban élők legyenek együtt, a horgászok ne csoportosuljanak a parton, és egymástól legalább öt méteres távolságra helyezkedjenek el miközben kedvenc szenvedélyüknek hódolnak.

Jó hír, hogy a Balaton vízhőmérséklete a napokban várhatóan eléri a 10 fokot, amikor a pontyok is jobban elkezdenek mozgolódni és táplálkozni.