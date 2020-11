Gyorsteszttel szűrik ki a fertőzötteket Veszprém megyében

Hétfőtől megyénkben is megkezdődött az iskolákban, óvodákban, bölcsődékben és egészségügyi intézményekben dolgozók koronavírus-tesztelése. A részletekről Takács Szabolcs kormánymegbízott tájékoztatott.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal közleményben számolt be a járvány elleni védekezésben végzett feladatairól. Takács Szabolcs kormánymegbízott kitért rá, ahogyan tavasszal, úgy most is koordinációs feladatot lát el a Veszprém Megyei Kormányhivatal és a védelmi bizottság titkársága, egyebek mellett kollégáik gondoskodnak a védőfelszerelések, a fertőtlenítőszerek egészségügyi, szociális és oktatási intézményekhez való eljuttatásában. Feladataik körébe került az egészségügyi, szociális, oktatási és köznevelési intézményekben dolgozók tesztelésének megszervezése is.

A munkát a megyei védelmi bizottság honvédelmi titkára és a megyei tiszti főorvos vezetése mellett a járási hivatalvezetők helyi irányításával végzik. Az oktatási-egészségügyi intézmények dolgozóinak tesztelése ezen a héten indult.

– Tizenhat csapatot állítottunk fel, amelyek két orvostanhallgatóból, valamint a kormányhivatal két munkatársából (egy teamvezető-adminisztrátorból és egy sofőrből) állnak. Ezek a csapatok a kormányhivatal által biztosított járművel, az előre egyeztetett időpontokban érkeznek a megadott állami fenntartású intézményekbe, hogy elvégezzék a dolgozók tesztelését. A mintavétel az oktatási-köznevelési intézményekben munkaidőben, hétköznapokon történik. A tesztelésben való részvétel önkéntes. Az esetleges pozitív eredményről a dolgozó köteles értesíteni a háziorvosát, és karanténba kell vonulnia – részletezte Takács Szabolcs.

A kormánymegbízott kiemelte, az egészségügyi és szociális intézmények a saját kollégáikkal végzik el a tesztelést, esetükben a kormányhivatal feladata a tesztek és védőfelszerelések eljuttatása részükre, valamint az eredmények rögzítése és továbbítása a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz (NNK). Az oktatási-köznevelési intézmények esetében a tesztelést is a kormányhivatal szervezi és koordinálja. A tesztelés a munkavégzés helyszínén, antigén gyorstesztekkel történik – tájékoztatott a kormánymegbízott.

– A mintákat a bölcsődékben a kormányhivatal népegészségügyi munkatársai, az óvodákban és az iskolákban pedig harmad- és negyedéves orvostanhallgatók veszik le és értékelik ki. Nagyszerű dolog, hogy egy pandémiában Magyarország számíthat azokra a fiatalokra, akik hivatásuknak a gyógyítást választották. Munkájuk az egészségügyi dolgozók tehermentesítése szempontjából rendkívül fontos – fogalmazott Takács Szabolcs.

A kormánymegbízott arról is beszélt, hogyan szervezték meg az egyetemisták munkába állítását.

– A védekezésbe bevont hallgatók munkanapokon ötezer, hétvégéken (ha netán szükséges a hétvégi munkavégzés elrendelése) 7500 forint adómentes díjazásban részesülnek, emellett gyakorlati kreditként is elszámolhatják a munkaóráikat. A kormányhivatal étkezést és szükség esetén szállást biztosít a részükre, a MÁV és Volán járatait pedig díjmentesen használhatják – részletezte Takács Szabolcs, aki azt is megjegyezte, megyénkben főként Veszprém megyei diákok végzik a tesztelést.

A járvány miatt rendszeresen ülésezik a megyei Operatív Törzs, amely irányítja és koordinálja a pandémia kapcsán felmerült feladatokat. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi főosztálya és járási népegészségügyi osztályai a mindennapos járványügyi-közegészségügyi feladatellátás mellett végzik egyebek mellett a pozitív esetekben a határozathozatalt, a kontaktkutatást, az adatok rögzítését, és ők készítik a napi és heti megyei jelentést az NNK részére – közölte Takács Szabolcs, aki köszönetet mondott munkatársainak a rendkívüli helytállásért.