Modern iskolaudvarral, korszerű játszótérrel gazdagodtak a devecseri diákok

„A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. A sport a test útján nyitja meg a lelket” – ezen gondolatok jegyében adta át a Pápai Tankerületi Központ igazgatója, Egyházi Andrea a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Petőfi téri telephelyén felújított iskolaudvart az új játszótérrel a közelmúltban.

Az intézmény fenntartójaként Egyházi Andrea elmondta, az igény mind a szülők, mind a pedagógusok részéről felmerült már korábban arra vonatkozón, hogy a gyermekeknek lehetőségük legyen a játékra, kikapcsolódásra a szünetekben, szabadidejükben. Kiemelte, sokak kitartó és fáradságos munkájának és tenni akarásának köszönhetően megvalósult az a felújítás, melyhez a Pápai Tankerületi Központ saját költségvetéséből közel 10 millió forint támogatással járult hozzá.

– Kollégáimmal együtt valljuk, az iskola legfőbb feladata a test-lelki nevelés. Munkánk legjavát ez a tevékenység tesz ki. A sport hatékonyan fejleszti a személyiséget, segíti a közösségek kialakulását. Az elkészült beruházással megoldódott az udvar csapadékvíz-elvezetése, 300 négyzetméternyi területen a térkövezés, mely munkálatok díjának a kifizetését a Pápai Tankerületi Központ vállalta bruttó 6 millió 744 ezer forinttal. Az iskolaudvaron helyet kapott egy faszerkezetes univerzál játszótorony, alatta ütéscsillapító gumiburkolat, TÜV jegyzőkönyvvel, melynek bruttó értéke meghaladja a 2 millió forintot. Két férőhelyes mérleghinta telepítése TÜV jegyzőkönyvvel bruttó 274 ezer forint értékben a Szülői Szervezet valamint a Leier Hungária Kft. támogatásával valósult meg- jegyezte meg Egyházi Andrea, kívánva a diákoknak, hogy boldog használói, óvó őrei legyenek a megújult udvarnak.

A település polgármestere Ferenczi Gábor kiemelte, minden oktatásba fektetett forint, a jövőbe való befektetés, és egy településnek mindent meg kell tennie azért, hogy lehetőségeihez mérten odategye ezeket a forintokat, amelyek azért szükségesek, hogy a településnek jövője legyen. A városvezető elmondta, Devecser Város Önkormányzata biztosította a felújításához szükséges térkövet, a gazdasági bejárat térkövezését, támfalak építését, oldalfal külső, belső felújítását egy mezítlábas ösvény létrehozását, fűszerkert kialakítását.

Az általános iskola vezetője Mayer Gábor kijelentette, az udvar üde színfoltja lett az intézménynek és a településnek is. A tanulóknak kiemelte a hatalmas összefogás példamutató erejét illetve mindazon segítők munkáját akik által megvalósult a beruházás.

Nagy Nándor Richárd plébániai kormányzó Isten áldását kérte a megújult udvarra, majd Egyházi Andrea, Ferenczi Gábor és Mayer Gábor közösen átvágták a nemzetiszínű szalagot, átadva a megújult udvart a gyerekeknek. Az ünnepi eseményen Dávid Eszter 7.b osztályos tanuló Aranyosi Ervin Színes hintákról álmodom című versét szavalta el, míg a Devecseri Zeneiskola növendékei a Somewhere Over The Rainbow című zeneművet adták elő.