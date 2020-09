Modern létesítmény szolgálhatja ki a tornasportot Veszprémben

Több mint 1,2 milliárd forintból épül az új tornászgyakorló csarnok a városi stadion területén.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP) kiemelte, a Modern városok program keretében már több mint ezermilliárd forint jutott az érintett településeknek beruházásokra. Hozzátette, a fejlesztéssorozat olyan program, amely illeszkedik a helyi igényekhez, és valós kérdésekre ad valós választ. A veszprémi programban kiemelt szerepet kaptak a sportinfrastrukturális beruházások: jól halad az új uszoda építése, és új tornászgyakorlóval is gazdagodik a város. A képviselő megjegyezte, a régió legszebb tornászgyakorlója épül Veszprémben, amely a helyi városi igények kiszolgálása mellett a térség tanulóinak is edzéslehetőséget ad.

Porga Gyula polgármester (Fidesz-KDNP) hangsúlyozta, a városi sportstratégia három alapja, hogy az infrastruktúra kiszolgálja az utánpótlást, az élsportolókat és a szabadidősportot. A város régi vágya teljesül az új tornászgyakorló megépítésével, a korábbi létesítmény ugyanis már elavult, az 1970-es évekre jellemző feltételek mellett működött. Felidézte, Orbán Viktor miniszterelnökkel 2016-ban írták alá a Modern városok programról szóló megállapodást, amely hozzásegíti Veszprémet ahhoz, hogy a sportinfrastruktúra területén meglévő lemaradását behozza.

Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász, a Magyar Torna Szövetség elnökségi tagja örömét fejezte ki, hogy Veszprémben jó minőségű a tornasport, és a városnak is fontos a sport és a mozgás. Hozzátette, az államnak köszönhetően javuló körülmények között készülhetnek számos sportág képviselői, országszerte több helyen épültek-épülnek például a tornasportot kiszolgáló csarnokok is. Megjegyezte, a korszerű létesítmények a fiatalok számára is vonzóbbá tehetik a tornasportot.

A Veszprémi Torna Club edzéseire mintegy 230 diák jár. Az új, könnyűszerkezetes épület a tornász és a gumiasztal szakágak felkészülését szolgálja. A háromszintes, bő ezer négyzetméter alapterületű létesítmény földszintjén gyakorlótér, öltözők és szertár, közel 200 négyzetméteres első emeletén iroda, tárgyaló, gépészeti és elektromos berendezések kapnak helyet. A második emeleten további gépészeti berendezések kapnak helyet. A beruházás 1,2 milliárd állami forrásból épül, az új tornászgyakorló 2021 végéig készül el.