Rengetegen vettek részt Balatoncsicsón a Balázs-romoknál tartott szentmisén

Álljunk meg, csendesedjünk el, töltődjünk fel lelkileg is ezen a lenyűgöző helyen, hangzott el egyebek mellett Balatoncsicsón, a Szent Balázs-hegyen levő, 800 éves Árpád-kori templomromnál, a Nivegy-völgye hagyományos téli rendezvényén, ahol Tál Zoltán keszthelyi plébános vezetésével torokáldást osztottak szombaton, a hagyomány előtt tisztelegve.

N agy ünnepnek számít

Rengetegen érdeklődtek a nagy sár ellenére is a rendkívül népszerű program iránt, amit 28. alkalommal rendezett meg a helyi önkormányzat. A 250 lakosú Balatoncsicsón nagy ünnepnek számít a Balázs nap közelében megrendezett szentmise, illetve a torokáldás, majd a nyitott pincék meglátogatása, amelyre a helyiek rokonaikat is meghívták, és szép számmal érkeztek vendégek az egész országból, és még külföldről is.

F elelevenítettek egy régi, szép hagyományt

A szentmisén Tál Zoltán, keszthelyi-, Csizmazia Sándor zánkai, Tornavölgyi Krisztián veszprémi-, és Baladincz József balatoncsicsói plébános misézett, ahol egyebek mellett arról beszéltek, hogy a mostanihoz hasonló alkalmak kitűnő lehetőséget adnak arra, hogy az ember a mai rohanó világban megálljon, elcsendesedjen, és ebben a páratlan természeti környezetben, a Szent Balázs-hegyen levő, 800 éves Árpád-kori templomromnál lelkileg feltöltődjön. A szentmise szép pillanatait adta, amikor a plébánosok gyertyalángok mellett torokáldást osztottak a kígyózó sorokban várakozó híveknek, ezzel felelevenítve egy régi, szép hagyományt.

A szentmisén elhangzott Babits Mihály: Balázsolás című költeménye, ezzel is utalva a múltra, a hagyományőrzése. Eszerint Blaise, avagy Blasius, aki III.–IV. században élt, a keresztényüldözések utolsó éveiben a hagyomány szerint a börtönben egy kisfiú életét mentette meg, akinek halszálka akadt a torkán. Innen származik a Balázs áldás, avagy torokáldás hagyománya. Schumacher József polgármester, a Mersics Pincészetnél a szép számmal összegyűlt vendégsereg előtt egyebek mellett azt mondta, a mostanihoz hasonló programok a múlt felidézése, és a hagyományok őrzése mellett idegenforgalmi tekintetben is nagyon fontosak, ugyanis ilyenkor, télvíz idején is találkozik egy mással a közösség, a helyiek és az idelátogató vendégek. Szólt arról is, hogy a szentmisén összegyűlt adományt a templomrom állagának megőrzésére fordítja az önkormányzat.