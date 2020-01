Szoboszlai András veszprémi előadásában bemutatta Finnország igazi arcát

A fagyos északi honról, Finnországról sok sztereotípia él a magyarok körében; ezer tó, kiváló vodka, rénszarvasok és ott lakik a Mikulás. Annak, aki csak odalátogat, nincs lehetősége mélyebb ismereteket szerezni. Egészen másról van szó, ha valaki kisgyermekként, kamaszként, majd felnőttként rendszeresen oda is hazamegy. Ilyen kivételes helyzetben van Szoboszlai András, a Csolnoky Ferenc Kórház baleseti sebésze, a Veszprémi Magyar–Finn Egyesület elnöke, aki a Világjáró Klubban tartott előadást a közelmúltban.

A szubjektív képalkotás villámfelvételekkel kezdődött; a finn ember is fut, mert a sport része az egészséges életnek, táncolnak, fociznak a fiatalok, tábortűz körül üldögélnek az erdőben, amit derült időben, havasan is látunk, erdei állatokat, vizeket, tavakat, patakokat, gasztronómiai jeleneteket, kerekes székes táncot, kutyaszánt, síakrobatát, az északi fényt, benéztünk koncertre, ifjúsági klubba, faárugyárba. Az ott élőknek ilyen is Finnország.

Szoboszlai András, aki gyerekként szerette meg ezt a vidéket, megtanulta a nyelvet, két alkalommal orvosi szakmai gyakorlatát is a Lappföldi Központi Kórházban töltötte, és széleskörű baráti kapcsolatokat épített ki, olyan kérdéseket is felvetett, majd természetesen válaszolt rájuk, amik a sima mezei turista számára örökre nyitottak maradnak. Hogy milyen az élet a hónapokon át tartó fehér éjszakák idején, majd sötétségben, a téli mínusz 20–30 Celsius-fokos hidegben, hogyan lehet vízhez jutni a magányos kunyhókban, hogy miképpen kaphat segítséget egy beteg a ritkán lakott országban (a népsűrűség két fő négyzetkilométerenként), ahol szinte több rénszarvas él, mint ember.

Az életben maradás esélyei nagyon jók, köszönhető a sporton kívül az egészséges táplálkozásnak, az élhető környezetnek, a jó munkakörülményeknek és az alacsony stressztényezőknek. Pár éve Helsinkit, a fővárost, amelynek térképe is rénszarvast formál, a világ legélhetőbb városának választották, de a minősítés nem csak a településre igaz.

Elhisszük Szoboszlai Andrásnak, hogy Finnország nagyon szép, nagyon élhető hely, ahol „határtalan” az egészségügyi ellátás (csak Lappföldön hat repülőtér van), ahol a laktóz- és gluténmentes ételek ugyanolyan áron kaphatók, mint a hagyományosak, ahol mindenki munkája egyformán fontos, ahol nem kel lába a lerakott sílécnek.

Lappföld központja, Rovaniemi 1976 óta testvérvárosa Veszprémnek, a magyar–finn egyesület sokszínű tevékenysége nyomán rengeteg baráti kapcsolat kötődött, így a friss hírre is sokan felfigyeltek már: Finnország új, egyben a világ legfiatalabb miniszterelnöke a 34 éves Sanna Marin. Ennek kapcsán mondta el az előadó, hogy 112 éve kaptak szavazati jogot a finn nők, a parlamentbe 1926-ban először került hölgy, és jelenleg az összes kormánypárt elnöke nő.