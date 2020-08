Táncoló jelzőlámpát adtak át Balatonalmádiban

A közlekedésbiztonságot javító speciális jelzőlámpát mutattak be az egyik forgalmas helyi gyalogátkelőhelyen hétfőn.

A „táncoló jelzőlámpát” a Pannon Egyetemen Műszaki Informatikai Kara és Mérnöki Kara alkotta meg a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága megbízásából. A mobil eszköz játékosan szórakoztatva bírja várakozásra az embereket a piros lámpánál. A kijelzőn látható figura a közeli sátorban a járókelők által bemutatott mozdulatokat jeleníti meg.

– Egy portugál ötlet nyomán 2018-ban, a gyalogosok védelme érdekében kezdtünk bele a programba – mondta Csizmadia Zoltán rendőr százados, a megyei baleset-megelőzési bizottság titkára.

A portugál megoldás arról szólt, hogy amíg a tilos jelzésnél várakoznak a gyalogosok, a piros lámpán életre kel a figura és egy táncoló ember mozgását mutatja. Jelenleg a jogszabályi háttér nem teszi lehetővé, hogy a forgalomirányító készülékre LED-panel kerüljön, a mobil eszközzel ezért egyelőre csak egy-egy napra települnek ki forgalmas gyalogátkelőhelyekre. ­Fellegi Norbert ezredes, megyei rendőrfőkapitány kiemelte, Veszprém megye az egyik legbiztonságosabb megye, de a közlekedésbiztonság helyzete az országoshoz hasonlóan itt is romló tendenciát mutat. Hozzátette, 2019-ben megyénkben közel 70 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt, amelyben gyalogos volt érintett. Hangsúlyozta, szeretnének változtatni ezen, ezért is indították el ezt a projektet.

Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora kiemelte, az intézmény oktatói és kutatói kétéves munkával készítették el a látványos és szórakoztató, ugyanakkor a közlekedésbiztonság miatt fontos társadalmi küldetést is betöltő eszközt, amelynek műszaki kidolgozásába hallgatókat is bevontak. Reményét fejezte ki, hogy a program országossá válik.

Lipovits Ágnes, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karának tudományos segédmunkatársa – aki Szilvásy Gabriellával, a kar mesteroktatójával alkotta meg a táncoló jelzőlámpát – kérdésünkre elmondta, egy aktív szenzor érzékeli az emberi alakot, és ennek adatait feldolgozva jeleníti meg a lámpán a mozgást. Az egységbe egy fényérzékelőt is beépítettek, hogy csak a piros lámpánál látszódjon a fény.

A fejlesztés nagyrészt a Pannon Egyetem finanszírozásában valósult meg.