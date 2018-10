Új elektronmikroszkóp a Pannon Egyetemen

A Pannon Egyetem elektronmikroszkópos laboratórium létrehozására nyert támogatást. Az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás összege 923 millió forint, a beruházás az Európai Strukturális és Beruházási Alap társfinanszírozásával valósult meg, a Széchenyi 2020 program keretében.

A projekt célja olyan laboratórium (Nanolab) létrehozása volt, amely világszínvonalú szolgáltatást nyújt. A projekt két, különböző nagy műszer, egy pásztázó és egy transzmissziós elektronmikroszkóp beszerzését tartalmazta.

Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora a projektzárón arról beszélt, hogy vidéken is születnek tudományos eredmények. A veszprémi intézmény a nemzetközi rangsorban előkelő helyen áll, a földtudományok területén különösen. Az egyetemen adott a szakértelem, most megérkezett az eszköz is a kutatásokhoz.

Pósfai Mihály, a Nanolab vezetője összegezte a projekt tapasztalatait, valamint a pályázat célját: a mikroszkóp segítse a kutatást, nyújtson szolgáltatást az ipar számára. Mint mondta, a transzmissziós elektronmikroszkóp tökéletes működéséhez elengedhetetlen a zajmentes környezet, ezért a műszert egy speciális kialakítású, új épületben helyezték el. A transzmissziós elektronmikroszkóp és minta-előkészítő berendezései országos szinten új távlatokat nyitnak az anyagvizsgálati kutatásokban. A berendezés egyszerre nyújt képi, szerkezeti és kémiai információt a vizsgált szilárd anyagról. A közelmúltig nem volt az országban hasonló teljesítményű és kiépítettségű műszer, így az új elektronmikroszkóp jelentősen megnöveli a régió alapkutatási pályázati potenciálját. Ezenkívül a műszer hasznosítható az ipar egyes ágazataiban a nagy térbeli felbontást igénylő anyagvizsgálatokra. A laboratórium az egyetem öt kara közül három képzését és kutatómunkáját támogatja: a mérnöki, a műszaki informatikai és a Georgikon Kar oktatói, kutatói, doktoranduszai és hallgatói számára jelent minőségi változást az új kutatási infrastruktúra. A pásztázó elektronmikroszkópnak megvolt a helye az egyetem anyagmérnöki intézetében, a műszert tavaly november végén telepítették. Az első pásztázó elektronmikroszkópot 1976-ban, a másodikat 2002-ben szerezte be az intézmény, a mostani csúcsminőségű.

Kovács Kristóf, a Pannon Egyetem docense hangsúlyozta, az elektronmikroszkópnak több funkciója van: az oktatás, tudás elterjesztése, a kutatás és fejlesztés, valamint az ipari felhasználók számára való hasznosítás. A pásztázó elektronmikroszkóp nanométeres felbontással képes bármilyen minta felületi morfológiai és összetételi vizsgálatára. Ezenkívül a kiegészítő tartozékokkal elemezhető a mikroméretű fázisok elemi és fázisösszetétele, valamint térképezhető a kristályos anyagok orientációja, kristálytani szövete is.