Ünnepi állománygyűlést tartottak Veszprémben

Ünnepi állománygyűlést tartott az MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ augusztus 20-a tiszteletére, az Agóra Kulturális Központ színháztermében. A rendezvényen Ovádi Péter Veszprém országgyűlési képviselője és Takács Szabolcs kormánymegbízott is részt vett.

Ünnepi köszöntőjében Mits Norbert ezredes elmondta, hogy idén először ünnepel egy alakulatként, a korábban külön működő MH 54 Veszprém Radarezred és a Légi Vezetési és Irányítási Központ állománya. A két alakulat augusztus elseje óta MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ (MH LMVIK) néven új alakulatként működik. Az ezredes idézte Márai Sándort és beszélt Szent István államépítő munkájáról.

-Bár egy új alakulat létrehozása nem mérhető az országépítéshez, de ennek a hazának részét képezve, egy kicsit hozzáadhat ahhoz. Az MH LMVIK megalakulása után, a napi munkánk során nekünk is közös új szokásokat, normákat, eljárásrendeket, normákat kell kialakítanunk, ami biztos nem megy zökkenők nélkül, de remélhetőleg tűz és vas nem kell hozzá. Helyette türelmet és megértést kívánok, hiszen van köztünk egy kötelék, ami megmutatja, hogy sokkal több bennünk a közös, mint ami szétválaszt. Erősítsük ezt az érzést, emlékezzünk rá a mindennapokban is! Történelmi távlatból szemlélve az előttünk álló változás korántsem olyan radikális, mint amit Szent István magyarjainak kellett átélnie. Aki ennyi időt szolgált már a Honvédségnél, mint én, az tudja, hogy a változás folyamatos része az életnek, a mi szervezetünkben is. A honvédelmi és haderőfejlesztési program következtében folyamatosan új feladatok jelennek meg, vagy válnak feleslegessé. A változások az esetek nagy részében szervezeti változásokkal is járnak, átmeneti időszakokkal és bizonytalanságokkal, mint amilyeneket a két szervezet összevonásával, a régi és az új határán mi is a bőrünkön érzünk. Új kezdődik, de megvannak a közös alapok. Emelkedjünk felül a különbségeken, keressük a közös megoldásokat mert csak így haladhatunk előre- mondta el Mits Norbert.

Az ünnepi gondolatok után Szabó György alezredes, tábori lelkész megáldotta az új kenyeret. Az ünnepség második felében kitüntetéseket és előléptetéseket adtak át.