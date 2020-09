Prei Gábor érzelmi világa a zenében teljesedik ki

Általános iskolás koromban édesanyám beíratott zongoraórára, majd jött a szolfézs, ami egy kicsit megrémített, de folytattam tovább a tanulást. Három évig tanultam zongorázni, majd az Irinyi iskolába jött Fűke Ákos, aki megszerettette velem a szintetizátor sokszínűségét, ekkor váltottam arra – kezdi a beszélgetést Prei Gábor jazz- zongorista.

Gábor sokáig futballozott, de eljött az a pillanat az életében, amikor választania kellett a sport és a zene között. Hat évvel ezelőtt az utóbbi mellett tette le a voksát, amit egyáltalán nem bánt meg. 2014-ben a bodajki Hang-Szín-Tér Művészeti Iskolába iratkozott be jazz-zongora szakra. Ezt követte egy kétéves klasszikuszongora-képzés Győrben, ami azért volt jó, mert itt megtanulta a modern és klasszikus zenének az alapjait. Több zenekarban is játszott az elmúlt években, jelenleg a Fun- Thomas Band billentyűse. Az együttes számos fesztiválon lépett fel hatalmas sikerrel, már várják, hogy a Húszéves a város – Balatonfűzfő programsorozaton is megörvendeztessék a közönséget örökzöld világ- és magyar slágerekkel, október 3-án.

– A jazz-zongoráról tudni kell, hogy odaülök egy billentyűs hangszer mögé, és elkezdek egy történetet mesélni, erre használom a kezeimet, ezzel próbálom a maximumot kihozni a hangszerből. A szintetizátor abban más, hogy ott rengetegféle hangszín van, amit saját kezűleg lehet előállítani. Az elektromos zongora pedig abban jó, hogy a billentése hasonlít az eredetihez. A zongorába ráadásul sokkal jobban bele tudom vinni az érzelmeket, jobban ki tudom fejezni önmagamat mind dinamikailag, mind technikailag – avat be a hangszerek világába Gábor, aki többször fellépett már fűzfői rendezvényeken. Elég, ha csak a tavalyi Romkerti estéket említjük, amikor Gubás Gabi és az Éjszakai Nesz zenekar előtt adott koncertet a Mámai-templomromnál. A színművésznő meg is jegyezte, hogy nehéz dolguk lesz ezután, hiszen egy profi előadót hallhatott a szépszámú közönség.

Gábor raktárosként dolgozik egy multicégnél. Egy ideig bízott abban, hogy a zenélésből meg tud élni, de erről inkább letett, majd az életében jött egy fordulat, nevezetesen az istenhit. Ekkor rádöbbent arra, hogy a folytonos, főállású zenélés a magánélet rovására mehet. Nemrég nősült, családot szeretne, így a zene iránti szeretet hobbiszinten, de továbbra is megmarad.

– Öt évvel ezelőtt ismertem meg a Teremtőt. A dolog érdekessége, hogy a munkahelyemen egy kolléganőm nyitotta fel a szememet erre. Meghívott a gyülekezetbe, nem volt rámenős, a szabad akaratomat tiszteletben tartotta, ez nagyon tetszett. Ott nagyon sok értékes emberrel találkoztam, és tudatosodott bennem, hogy Isten egy élő személy, akivel lehet kapcsolatom. Ráadásul a gyülekezetben ismerkedtem meg a feleségemmel, ami szintén azt erősíti bennem, hogy jó úton járok. Jelenleg a Szent Pál Akadémia teológushallgatója vagyok – fejezi be Gábor a beszélgetést, akinek személyében egy kiegyensúlyozott, boldog embert ismertünk meg.