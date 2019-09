Családi nappal ünnepelték a nyár végét Veszprémben

Augusztus 31-én, szombaton tartották a Kolostorok és kertekben a családi napot az Agóra Veszprém Városi Kulturális Központ szervezésében.

A nyár utolsó napja még az önfeledt szórakozástól szólt a megyeszékhelyen, igazi nosztalgikus búcsú hangulat kerekedett a Veszprémvölgyben, szombaton. Játékpark, kézműves foglalkozások, színpadi műsorok, családi programok várták az érdeklődőket délután háromtól egészen estig.

A legkisebbeket a Mosolyvár Játszóház várta, ennek keretében kipróbálhatták az ügyességi és logikai játszóházat, és a népi játékparkot is. A Helen Doron Nyelviskola kézműves foglalkozásokkal, csillámtetoválással, angol nyelvű mesékkel és játszószőnyeggel is készült a gyermekeknek. A Veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából kézműves foglalkozásokon vehettek részt az érdeklődők, valamint megjelent a helyszínen az Európa-sátor is, ahol uniós információszolgáltatással, ingyenes kiadványokkal, ügyességi és logikai játékokkal ismerkedhettek a résztvevők. A nosztalgia-faktort csak emelte a lángos-árusok hada, a limonádé és a játékos feladatokkal megnyerhető vízipisztolyok aránya az eseményen.

A délután folyamán a megyei Europe Direct iroda várta az érdeklődő kicsiket és nagyokat is egy rövid sétával egybekötött nyereményjátékra, ami során szórakoztató uniós feladatok vártak megoldásra. A feladatokat helyesen teljesítő gyerkőcök garantált promóciós ajándékkal gazdagodtak, míg a felnőttek között egy VR-szemüveget sorsoltak ki. Aki jótékonykodni is szeretett volna, az Europe Direct sátránál megtehette, hiszen a helyszínen jó szívvel fogadták a szárazeledel-felajánlásokat, amit a Veszprémi Állatvédő Egyesület négylábú lakóinak ajánlottak fel.

A színpadi programok sorát az Animal Cannibals koncertje kezdte meg, ahol többen is „felbüfögték” gyermekkorukat, ahogyan Ricsipí is fogalmazott a színpadon. A legkisebbektől az idősebb korosztályig mindenki tudta, hogy „melyik a legnagyobb buli?”, a banda felvonultatta a szabadtéri színpadon az összes régi nagy slágerét, mint a Takarítónő, vagy a Minden változik.

Qka MC és Ricsipí rendkívül büszkék arra, hogy 2012-ben 19 hazai hip hop formáció közreműködésével létrejött a Reskpekt című album, amelyen a honi rap-elit tiszteleg egy-egy feldolgozással az Animal Cannibals előtt. Nagy megtiszteltetésnek érzik, hogy 80 híresség szerepel a 2017-es AC Party Megamix-ben. Jimmy Fallon Late Night Show-jának és Kate McKinnon-nak köszönhetően 2018-ban az egész világ megismerhette a Yozsefváros című dalukat. A hollywoodi híresség hibátlan magyarsággal rappelt, és ezzel ez lett az A.C. új rekorder dala: a leghamarabb, a legtöbb országban megismert kannibál szerzemény.

A gyermekkorunk rap-sztárjainak fellépése után még nem rugaszkodhattuk el teljesen a nosztalgia-vonattól, hiszen a 100 Folk Celsius követte a színpadon a kannibálokat a gyermekek és a gyermekszívű idősek nagy örömére. Az estét a veszprémiek kedvenc blues zenekara, az M.C.S. Blues Band koncertje zárta.