Kőszobrokból nyílt kiállítás az Oliva étterem kertjében

Nők és virágok címmel nyílt kiállítás Both Gábor alkotásaiból az Oliva étterem kertjében a napokban Veszprémben.

A civilben borkereskedőként dolgozó alkotó hobbija immár húsz éve a permi korú vörös homokkövek faragása. Az Oliva étterem kertjében Nők és virágok címmel nyílt kiállításon mintegy tizenöt alkotását mutatja be Both Gábor, aki hangsúlyozta, nem tartja munkáit szobroknak, inkább kertdíszítő kövekként tekint rájuk. Évente egy-két alkotást készít, mert több hónapot vesz igénybe egy-egy mű létrehozása. Ennek legfőbb oka, hogy a permi vörös homokkő megmunkálását főként kézi szerszámokkal végzi, ami hosszú ideig tart. Az alkotó tizennyolc éve szervezője az alsóörsi nemzetközi kőfaragó alkotótáboroknak is, amelyet a vörös homokkőt Alsóörs és Káptalanfüred térségében megmunkáló elődök tiszteletére indítottak el. Both Gábor elmondta, a permi vörös homokkő mintegy 300 millió évvel ezelőtt, a földtörténeti ókor végén keletkezett, amikor még nem éltek állatok és emberek a Földön. Alsóörsön több száz éve az épített környezet szinte minden eleme ebből készült, beleértve például olyan tárgyakat mint a disznóvályú vagy a csirkeitató.

Porga Gyula polgármester megnyitójában arról beszélt, a kiállítás egy jó példa arra a térségi együttműködésre, amely az Európa Kulturális Fővárosa pályázat alapját is képezte. Hozzátette, a 2023-as program egyik küldetése lehet az étteremben nyílt szoborkiállításhoz hasonlóan az is, hogy szokatlan helyszíneken jelenhessenek meg kulturális alkotások, amelynek révén olyanok is találkoznak a művészettel, akik esetleg tudatosan nem keresnék azt.

Mészáros Zoltán, az étterem tulajdonosa elmondta, nem előzmény nélküli, hogy művészeti alkotásoknak adnak otthont. Felidézte, 2008-ban Györgydeák György képzőművész veszprémi középületekről, kúriákról, templomokról készített rajzaiból nyílt kiállítás, a sorozat darabjai a mai napig láthatók a vendéglő egyik termében.

A rendhagyó, borkóstolóval egybekötött kiállításmegnyitó látogatói stílusosan permi vörös homokkövön termett csopaki olaszrizlinget, balatonfüredi rozét és paloznaki vörösbort kóstolhattak, a nedűkhöz az étterem új séfje, Takács Attila ételkreációit kínálták. Az alkotások május 21-ig láthatók az étterem kertjében.