Négy szám után leállították Bérczesi Robi badacsonytomaji koncertjét

Minden adott volt egy kellemes és tartalmas estéhez a badacsonytomaji frissTeraszon: telt ház, balatoni panoráma, kiváló borok és a magyar könnyűzene egyik legizgalmasabb dalszövegírója. Mégsem sikerült túlságosan jól az esemény.

Bérczesi Robi a magyar alternatív zene megkerülhetetlen figurája. Zenekarai közül a Hiperkarmával érte el a legnagyobb sikereket, de lassan már a BlaBla nevű, korai formációja is kiérdemli a kultikus jelzőt. Az énekes-dalszerző 2019-ben elnyerte az Artisjus – az év könnyűzenei szövegírója díjat. Robi zenei munkássága mellett mindig nagy reflektorfényt kapott a magánélete is: a nehézségek, a függőséggel való küzdelmei.

A Kultkikötő-programok keretein belül megrendezett koncertre a Hiperkarma frontembere legszemélyesebb projektjét, az Én meg az Ének című előadást hozta el. Ha minden jól megy, ezeken az esteken, az emblematikus BlaBla, Biorobot és Hiperkarma dalok mellett, felcsendülnek a magyar alternatív és popzene egykori nagy slágerei is. Robi kedvencei. Természetesen némi csavarral, egy kis újragondolással, a zenész szájíze szerint. Viszont most nem ment minden jól, így az egyébként is egy órás késéssel induló koncert négy szám után véget is ért. A dalszerző nem volt koncertképes állapotban.

A szervezők rendkívül korrekt és elegáns módon reagáltak a történtekre. Miután megszakították a koncertet, elmondták, hogy akik készpénzben vásárolták meg a jegyeiket, azok ott, a helyszínen vissza is kapják a belépők árát, akik pedig online vásároltak, azoknak visszautalják a befizetett összeget.

A koncertre látogatók megértően álltak a nem mindennapi helyzethez. Elégedetlenségnek, felháborodásnak nyoma sem volt. Aggódásnak annál inkább.

Bérczesi Robit szereti a közönsége, ez mindennél erősebben érződött. És bár a koncert nem sikerült, egy ilyen humánus közösséget létrehozni mégis csak nagy siker.