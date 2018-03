Székely Andreának lételeme marad a tanítás, a rendezés

Nem gondolom, hogy egy igazgatóváltás mindent lezár az ember életében - véli Székely Andrea, aki tíz éven keresztül állt a Kabóca Bábszínház élén, s úgy véli, a bekövetkezett változással sem szakadnak el az őt Veszprémhez fűző szálak.

Székely Andrea két ötéves cikluson, összesen tíz éven keresztül állt a Kabóca Bábszínház élén. Bár Budakeszin él, s februárban átadta a színház igazgatói stafétáját Szőke Kavinszki Andrásnak, Veszprémhez elszakíthatatlan szálak kapcsolják. Mint mondja, az, hogy az Európa Kulturális Fővárosa 2023 címért folyó verseny első megmérettetésén Veszprém továbbjutott, személyesen is nagy öröm számára, hiszen tagja a művészeti tanácsnak, de a rengeteg ismerős, barát, illetve a szakmai élmények, sikerek elválaszthatatlanul a városhoz kapcsolják. Székely Andreát a Kabóca Bábszínház igazgatójaként töltött elmúlt tíz év legfontosabbnak tartott sikereiről, élményeiről kérdeztük.

– A legfontosabb eredmények egyikének azt tartom, hogy 2008-tól bevezettük Veszprémben, hogy minden vasárnap délelőtt van bábszínházi előadás a városban. A másik, hogy a 0-3 éves korú gyerekeket és szüleiket megszólító program, a Kabóca Házikó megszületett és módszeresen felépült, ami nemcsak annyit jelent, hogy a közösséggel való kapcsolat el tudott indulni egészen pici kortól, hanem műfajilag is meghatározó lépés volt, mivel azzal, hogy elkezdtünk babaszínházi előadásokat játszani, ez az irány – ami egy egészen másfajta színházi gondolkodást igényel – a későbbi, nagyobbaknak szóló produkcióknak is részévé vált. Alkotói oldalról fontos még megemlíteni, hogy olyanfajta nyelvezetet alakítottunk ki – már a legkisebbeknek is -, főleg a mozgás, a hang, az animáció terén, ami a későbbi előadásoknál is bátrabbá tett minket, hogy kísérletezgessünk.

Nemzetközileg leghíresebb és legpiacképesebb előadásaink a babaszínházi előadások voltak, melyek a Kabóca Házikó program gondolataiból építkeztek. Ezek azok a nonverbális előadások, melyek ugyanúgy élvezhetők minden földrészen, mert nem kötődik annyira a nyelvhez. Ez megnyitott egy óriási kaput, az elmúlt tíz évben megközelítőleg huszonöt országba tudtunk eljutni, s kialakult egy többré- tű nemzetközi kapcsolatrendszer, s mindenhol más volt a fontos: volt, ahol ez a szövegen túli, mindenütt érthető minőség, de Erdélyben a magyarlakta területeken vagy például Finnországban, ahol helyi magyar közösségeknek játszottunk, éppen a magyar nyelvű előadások voltak igazán fontosak.

Mint mondja, a februári igazgatóváltásra tudatosan készült ő is, a társulat is, így az idei évadot is ennek tükrében tervezte meg, hogy Szőke Kavinszki András igazgató rugalmasan tudja azt alakítani. Székely Andrea kérdésünkre elmondta, az egyre növekvő látogatószám mellett folyamatos szakmai fejlődést kíván a bábszínháznak.

– Ez egy építkezés. Ami elindult, azt fenn is kell tartani, tovább kell vinni, és ez állandó munkát igényel, ami workshopokkal, vendégművészekkel, vendégrendezőkkel való kapcsolat alapján is épülhet. Kívánom, hogy a bábszínháznak lehetősége nyíljon egy új épületbe költözni, és egy önálló, igazán a gyerekekről szóló arculatot kialakítani valahol a belvárosban. Azt hiszem, ez közös vágyunk mindnyájunknak, akik itt dolgoztunk és itt dolgoznak, hogy legyen egy olyan épület, ahová belép a gyerek, és látja, hogy ez a hely minden porcikájában bábszínház.

Rendezései kapcsán Székely Andrea elmondta, számára kifejezetten fontos volt, hogy a Helka című darab megvalósulhatott.

– Az, hogy megtaláltuk azt a kortárs ifjúsági regényt, amely a balatoni legendákból született meg, s ahhoz egy olyan technikát tudtunk színpadra varázsolni, mint a vízi bábszínház, nagyon fontos dolog az életemben. Vagy harminc évig dédelgettem azt az álmot, hogy vízi bábszínházat csinálhassak, s ez itt, a Balaton mellett meg tudott történni, amiért rendkívül hálás vagyok.

Most visszaérkezem az otthonomba, és folytatom a tíz évvel ezelőtti életemet, tanítok az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, és gyerekeknek bábszínházi előadásokat rendezek. Egy évtizedes vezetői életszakaszomat lezárom, s művészként, tanárként, Székely Andreaként a pályámat folytatom, hiszen lételememnek tartom, hogy tanítok és rendezek. Ha a szakmai tudásomra szükség van, akár Veszprémben, akár az országban bárhol, bármikor számíthat rám az, akinek kérdése van hozzám. Ezek fontos szálak számomra, melyeket nem szeretnék elszakítani.