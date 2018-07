Telt ház és vastaps a veszprémi börtönszíház előadásán

Telt ház előtt és nagy siker mellett adta elő a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Bakony Színjátszó Csoportja Nóti Károly: A cég arája című bohózatát Veszprémben, az Agóra Művelődési Központban, pénteken.

A jótékonysági előadás bevételét a helyi Csolnoky Ferenc Kórház gyermekosztálya „Emberkék Alapítvány” javára ajánlották fel, ahogy ezt tették ét évvel ezelőtt is, amikor több mint százezer forintot tudtak átadni.

Németh Éva ezredes, intézetparancsnok köszöntőjében egyebek között kiemelte, a színjátszás a fogvatartottak számára rendkívül hasznos időtöltés, ezen kívül együttműködésre, valamint fegyelemre is neveli őket. Mindemellett jelentős szerepe van a jóvátételi munka miatt is, ugyanis az előadás bevételét a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház gyermekosztályának ajánlották fel. Elmondta az ezredes azt is, hogy a büntetés-végrehajtási intézet Bakony Színjátszó Csoportja részt vett a közelmúltban Szombathelyen, a regionális börtönszínházi válogatáson, szintén azzal a darabbal, amit most bemutattak, és az elődöntőt megnyerték. Az augusztusi, országos döntőre is mostani bohózattal készülnek Budapesten.

A Bakony színjátszók valamennyien dolgoznak, illetőleg OKJ-s oktatásban vesznek részt a büntetés-végrehajtási intézetben, így például varrónőnek tanulnak. Szabadidejükben van lehetőségük arra, hogy készüljenek az előadásra, akkor tanulják meg a szöveget, és próbálnak is.

A bemutatott történetet napjainkra aktualizálva a Veszprém megyei intézet egyik dolgozója Deribó János Csaba rendezte, aki szabadidejében egy amatőr színtársulatot vezet. A modern díszleteket pedig a szakképzett fogvatartottak az intézet házi műhelyében maguk készítették el. Próba közben adódott lehetőség arra is, hogy adott esetben a szereplők saját ötletükkel is változtassanak az előadáson. A nagysikerű előadás végén két szereplő külön is felhívta a közönség figyelmét arra, hogy mennyire fontos az adakozás a kórház gyermekosztálya számára.

A bemutató napján a fogvatartottak által készített tárgyakból, többek között rajzaikból, verseikből, fafaragásaikból, kézzel varrt, hímzett alkotásaikból kiállítást is megtekinthetett a közönség a művelődési központban.