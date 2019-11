A motorosok versenyén a romló időjárás miatt törölték az utolsó szakaszt

A hétvégén Nyirádon rendezték meg az idei tereprali-bajnokság zárófutamát, a Raid of the Championst, amelyen 315 kilométer megtétele után hirdettek kategóriánként bajnokot. A viadal abszolút győztese a lengyel páros, Tadeusz Bialkowski és Dariusz Baskiewicz lett, akik a megrendezett kilenc szakaszból hatban a leggyorsabbnak bizonyultak.

A Magyar Motorsport Szövetségtől (MAMS) megtudtuk azt is, hogy a mostoha időjárás ellenére végig hatalmas csata zajlott valamennyi kategóriá­ban a Nyirádi Motorsport Centrum környékén rendezett Raid of the Champions terepraliversenyen.

Az abszolút győzelmet a side by side kategória első helyezettje, a lengyel Tadeusz Bialkowski és Dariusz Baskiewicz lett, míg az autósok között a cseh Zdenek Porizek és Pavel Vaculik, a motorosok között a szlovák Jozef Oprchal diadalmaskodott. A hazánkban első alkalommal megrendezett Dacia Duster ELF Cup lengyel bajnoki futama nagy sikert aratott.

A side by side kategóriában Bialkowski, Blaskiewicz duó mögött 5 perc 4 másodperces hátránnyal a remekül teljesítő Gyimóti Péter, Kozma Patrik duó végzett, míg a harmadik helyen végül nagy küzdelem után, az utolsó szakaszt megnyerve a lengyel Stocerz, Marton kettős zárt. Negyedik lett a Kéry Szilveszter–Bar- tha Barbara páros, akiket az ötödik helyen végzett Szabó Gergely–Farnadi Ágnes duó követett.

A MAMS arról is tájékoztatott, hogy az autósok között a győzelmet a cseh Porizek, Vaculik kettős szerezte meg, akik 27 perc 8 másodperccel előzték meg a Varga Imre, Toma József párost. A harmadik helyre a lengyel Piec, Marczewski duó jött fel, akik 10 perc 29 másodpercre maradtak el Vargáéktól.

A motorosok versenyén a versenyigazgatóság a folyamatosan romló időjárási körülmények miatt törölte az utolsó szakaszt vasárnap. Ennek megfelelően az idei Raid of the Championst ebben a kategó­riá­ban a szlovák Jozef Oprchal nyerte meg. A győztes előnye 43 másodperc a második, szintén szlovák Martin Dobis és 3 perc 33 másodperc a harmadik helyre visszacsúszó korábbi éllovas, szlovák Robert Bodor előtt. A kategória legjobb magyarja Holonics Sándor lett, aki negyedikként zárt.

A hazai tereprali történetében egy magyar versenybe először bekapcsolódó lengyel Dacia Duster ELF Cup is nagy sikerrel zárult. A győzelmet a Brodnicki, Gorecki kettős szerezte meg, az előnyük mindössze 2 másodperc lett a végére a Rzezuchowski, Jermakow páros előtt.