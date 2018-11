Ilyen volt a Chicago Maraton két veszprémi testnevelő tanár szemével

Felejthetetlen élményekkel gazdagodott a két veszprémi sportember és testnevelő tanár, Burján Jenő és Kavalecz Gábor a Chicago Maratonon, amelyet mindketten sikerrel abszolváltak.

Burján Jenő és Kavalecz Gábor 2013-ban határozta el, hogy az úgynevezett Abbott World Marathon Majorst, vagyis a világ hat legjelentősebb maratoni versenyét teljesítik. Ez a sorozat hat állomásból áll, a berlini, a tokiói, a New York-i, a chicagói, a bostoni és a londoni viadalok tartoznak ide.

A két kiváló sportember 2013-ban Berlinben tudta le az első megméretést, majd három éve Gábor New Yorkban is rajthoz állt. Most mindketten nekivágtak a tengerentúli kalandnak.

– Chicagóban negyvenötezer futó nevezését fogadják el. Mi időeredménnyel kaptunk indulási jogot, jómagam 2:52 órával, Kava 2:46 órával regisztrált. Persze nem elég pusztán hasraütésszerűen bemondani az időeredményt, hanem hivatalosan is tudni kell igazolni – magyarázta a Gyulaffy-iskola testnevelője, akit sokan csak Jenciként emlegetnek.

A két futó hajnal fél ötkor indult el a rajt helyszínére, a város már éledezett, több helyütt dolgoztak a takarítók. Az egyik gyorsétterem előtt pedig meg is állították őket, amikor meglátták, hogy a maratonra tartanak, és csak kisebb éljenzés, biztatás után engedték őket útjukra.

A városban a terrorveszély miatt elképesztő óvintézkedések, ellenőrzések előzték meg a versenyt, a résztvevők csakis átlátszó zacskóban vihették be a helyszínre a felszereléseiket, mindenütt készültségben lévő katonák, rendőrök ellenőriztek mindent és mindenkit.

– A rajt előtt elhangzott az amerikai himnusz, nagyon felemelő érzés volt hallani, ahogy negyvenezren együtt énekelték. A 42 195 méteres táv útvonala átvezetett a város minden érdekes pontján, természetesen érintette a nevezetességeket, valamint a különböző nációkról elnevezett negyedeket, például a mexikóit, a kínait, vagy az olaszt. Szinte mindenütt tömött sorokban álltak a szurkolók, a nézők, akik elképesztő, frenetikus hangulatot varázsoltak. Mindenkit megtapsoltak, egyszerűen imádják, hogy ott vagy. A negyvenedik kilométert elérve a rendőrök kalapjukat megemelve ismerték el a futók teljesítményét. A frissítő pontoknál a segítők is mindenkit hangosan biztattak, szurkoltak. Ez a hangulat pedig olyan adrenalinlöketet ad, hogy tudod, bármi történik is, megcsinálod – fogalmazott Kava, a veszprémi Közgazdasági iskola testnevelő tanára.

A két futó azt mondta, a Chicagóban látott életkedvet, pozitív élményeket korábban más versenyen még nem tapasztalták. Számukra igazi adrenalinbombát jelentett ez a hozzáállás.

Jenci végül új egyéni csúccsal, 2:48:08 órával ért célba, míg Kava 2:50:50 perc alatt teljesítette a távot.

A sportolók a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) színeiben adták le nevezésüket, de az egyesületen kívül köszönetet mondtak a tankerületnek és a szakképzési centrumnak is, hiszen iskolaidőben engedték el őket munkahelyükről.

– Szeretnénk példát mutatni a diákjainknak, a gyerekeknek. Amikor abbahagytam annak idején a focit, mert nem tudtam összeegyeztetni a munkával, először Kava csábított el futni. Segített felkészülni az első maratonomra. Soha nem felejtem el, amikor reggelente Tihany és Balatonfüred közt futottunk, és a negyvenkettes kilométertáblához érve azt mondta, ha ezt látom meg a versenyen, akkor már végigérek, de addig nem engedhetek ki, végig koncentrálnom kell. Aztán amikor megcsináltam az első maratont, beszippantott ez az életérzés – idézte fel Jenci a kezdeteket, aki azóta már tizenkétszer teljesítette a világ egyik legkeményebb kihívását is, a triatlonosok ironman-távját (3,86 kilométer úszás, 180 kilométer kerékpározás és 42 195 kilométer futás – a szerző.).

A vasembertáv legyőzése Kavalecz Gábort sem hagyta nyugodni, s bár elsőre a futással és az időeredménnyel nem volt elégedett, addig-addig próbálkozott, amíg sikerült a bűvös tíz­órás határt átlépnie. Most már 9:35 órás egyéni legjobb idővel rendelkezik, és azt mondta, hogy soha többet nem akar ilyen hosszú triatlonfutamot teljesíteni. Neki sokkal jobb élményt jelent a futás.

A két sportoló most pihenőidejét tölti, vagyis decemberig szüneteltetik a komolyabb edzéseket, addig megelégszenek a fallabdázással, tenisszel, a kispályás focival, vagy a spinninggel. Jövőre viszont újabb kihívásokon törik a fejüket, és az sem kizárt, hogy egy újabb rangos viadalon ismét szoríthatunk értük.