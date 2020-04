Sterbik Árpád a Veszprém színeiben utoljára a Tatabánya ellen játszott

Sterbik Árpád lett a Telekom Veszprém All-star csapatának kapusa, derült ki a klub hivatalos közösségi oldalán indított szavazásból.

A Telekom Veszprém férfi kézilabda-együttese arra kérte drukkereit válasszák meg az elmúlt 43 év legjobb hetesét. Minden posztra több száz szavazat érkezett. Az All-star gárda: Sterbik Árpád (kapus) – Mirza Dzomba (jobbszélső), Nagy László (jobbátlövő), Éles József (irányító), Andreas Nilsson (beálló), Carlos Perez (balátlövő), Iváncsik Gergő (balszélső).

Az elmúlt több mint négy évtizedben a veszprémi klubnál mindig is alapvetésnek tekintették azt a labdás sportokban ismert kifejezést, miszerint ha jó csapatot akarsz, először is végy egy jó kapust. Így aztán legtöbbször a legjobbnak tartott magyar válogatott hálóőr rendszerint mindig Veszprémben véd, de több nemzetközi klasszis is megfordult már a bakonyi klubnál. Ha csak a közelmúlt sztárjait emlegetjük fel, akkor gondoljunk csak Fazekas Nándorra, Mikler Rolandra, Dejan Pericsre, Vlado Solára, Mirko Alilovicra, jelen esetben pedig Vladimir Cuparára, Székely Mártonra és Sterbik Árpádra.

Sterbik Árpád azonban mind közül kiemelkedik, a vajdasági származású kapus a kézilabda-történelem egyik legnagyobb klasszisává nőtte ki magát.

Árpi pályafutását az RK Ada gárdájában kezdte, majd az RK Jugivoc csapatával Challenge-kupát nyert 2001-ben. Ezt követően igazolt először Veszprémbe, ahol rögvest az első évben Bajnokok Ligája döntőig jutott (2002). Sajnos azonban az SC Magdeburg jobbnak bizonyult, így meg kellett elégednie az ezüstéremmel.

Első ízben a spanyol Ciudad Reallal jutott fel a csúcsra 2006-ban, majd a sztárcsapattal még kétszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját (2008, 2009). A Ciudad Real megszűnése után a jogutódban az Atletico Madriban szerepelt egy évig, aztán két évadot lehúzott az FC Barcelonánál. A Vardar Szkopjéban négy évet töltött, s 2017-ben ismét BL-győzelmet ünnepelhetett.

A Telekom Veszprém 2018-ban igazolta vissza, s úgy tűnik, itt is fejezi be pályafutását. Legutóbb azt nyilatkozta, visszavonul és nem játszik többet.