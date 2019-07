A szakember szerint gyógyítható a pánikbetegség

Tudományos feljegyzések szerint pánikrohamot minden tizedik ember él át élete során legalább egyszer. A pánikbetegség a nőknél gyakrabban előfordul, statisztika szerint a lakosság kettő–négy százalékát érinti. A pánikbetegséget hatékonyan kezelő Száraz Szilviával az elménk és a testünk kontrollvesztése során létrejövő félelem újból és újból történő átéléséről, magáról az állapotról, kialakulásáról és kezeléséről beszélgettem.

A pánikbetegség kialakulása mennyire egyértelmű?

– Bármilyen élethelyzet kiválthatja, amikor akár látszólag is, de úgy érezhetjük, hogy elveszítettük az irányítást. A pánik visszatérően megjelenő félelem ugyanattól a dologtól, amire tudat alatt szorongással reagálunk. Leginkább attól félünk, hogy olyan kontrollvesztés történik, amit nem tudunk korrigálni.

Melyek lehetnek azok az élethelyzetek, amelyek miatt kialakulhat a betegség?

– Létrejöhet magzatkori, születéssel összefüggő élmények hatására. Amennyiben felvetődött az abortusz lehetősége, vagy akár veszélyeztetett terhesség vagy szülési komplikációk léptek fel. Amikor veszélybe kerül a puszta létezésünk, a félelem felerősödése a testben lenyomatokat képez. Olykor édesanyánk félelme is hatással lehet ránk, így magzatként sajátként élhetjük át, ami más betegség kialakulásához is vezethet. Átélt traumák, váratlan balesetek vagy halálközeli élmények szintén lehetnek kiváltó okai a pánikbetegségnek. Előidézheti gyermekkori sérülés amikor szülők által megélt esemény hatására, a kiszolgáltatottság következményeként jelenik meg. Gyermekként még nem teljes értékűen birtokoljuk a testünket, így a félelmek egy részét közvetve okozhatják a körülöttünk élő felnőttek is. Minden esetben az átélt intenzív stresszhelyzet okozza a tudat alatt megjelenő pánikot, amit a test és az agy megpróbál elkerülni, illetve felülírni.

Említene példát a betegség kialakulására és kezelésre?

– Nemrégiben egy hölgy hozzám fordult szorongásos, pánikszerű tünetekkel, amelynek kialakulásában fontos szerepet játszott gyermekkora. Kisgyermekként sokszor magára hagyták a szülei. Félelmeit általános stresszhelyzetben újra és újra átélte, rettegett az egyedülléttől. A halmozott érzelmi hatás olyan ingereket küldött az agyba, mintha az események újra megjelentek volna. Módszeremmel közösen felelevenítettük a régi élményeit és oldottunk a testi tüneteket, aminek következményeként jobban felszabadult a mindennapokban. A tartós hatás eléréséhez nem elegendő a verbális szintű kommunikáció általi megértés, hanem az agyban és a testben végbemenő stressz lenyomatait is fel kell oldani a javulás szempontjából. A gyógyulásban segíthet, ha a test és az agy nyugalmi állapotát előteremtjük a megfelelő testkezelésekkel, így az okot könnyebben fel tudjuk tárni. Az emlékek feldolgozása mellett segíthet, ha a pánik okozta stresszhatást, melyet sejtszinten tárolt a páciens, semlegesítjük. A végkifejlet egy könnyedebb testi és elmeállapot, amely a mindennapi életben elengedhetetlen.

Miként került kapcsolatba a speciális módszerrel, azzal, hogy alternatív terápiával kezelje az embereket?

– Hat-hét évvel ezelőtt találtam meg élethivatásomat, azt, hogy valós hozzájárulásként segítség lehessek mások számára egy-egy nehéznek ítélt élethelyzetben. A testet és lelket egyszerre érintő komplex alternatív kezeléseket az évek alatt sajátítottam el. Számos alternatív terápiás módszert ismertem meg és tanultam meg azért, hogy kezeléseimmel a lehető legnagyobb hatékonyságot tudjam elérni. Úgy vélem, az ember bármit, amit létrehozott, meg is tud változtatni. Ám ehhez nagyfokú önismeretre és belső érzékelésre van szüksége. Az évek során magas fokú beleérző készségemet és speciális érzékelésemet az igazoltan hatásos technikai módszerek elsajátítása mellett magas szintre emeltem. Kezeléseim során a lélek és a test harmonikus működésének helyreállításán dolgozom.

Mire irányulnak az egyéni kezelések?

– Az önismeret fejlesztésével tudatosítjuk a saját belső folyamatainkat, összehangoljuk a tudatos ént a tudatalattival, elengedjük a negatív érzelmi és gondolati mintákat. A kezelések hatékonyságát bizonyítja, hogy elkerülhetjük a másokkal való konfliktushelyzeteket, amelyben újraéljük feldolgozatlan élményeinket. A test és az elme kiegyenlítődésre törekszik, ezért akaratlanul is teremthetünk olyan helyzetet, ahol a számunkra fájdalmas vagy érthetetlen eseményt újra megtapasztaljuk a megoldás és megértés reményében.