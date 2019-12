Az internet világában is népszerűek a könyvek

Bármilyen hihetetlenül is hangzik, rohanó világunkban az emberek még mindig szeretnek olvasni. A karácsonyi ünnepek előtt pedig a könyvesboltok tele vannak újdonságokkal és sikerlistás könyvekkel.

– Nekünk, könyvesboltosoknak örömünkre szolgál, hogy az internet világában is nagyon szeretik az emberek kézbe fogni a könyveket. A könyvnek van egy jellegzetes illata. Miután elolvastam, felteszem a könyvespolcra, de mondjuk, ha egy év múlva ránézek, és úgy tartja kedvem, újra a kezembe vehetem – vallja a veszprémi Libri könyvesbolt vezetője, aki elmondja még, hogy próbálják a vásárlói igényeket előtérbe helyezni, és nemcsak az olyan nagy ünnepek, mint a karácsony, a húsvét vagy az ünnepi könyvhét idején, hanem egész évben tartanak akciókat. Váradi Helga hangsúlyozza, hogy az emberek még mindig szeretnek olvasni. Igazat kell adjak neki, hiszen körbenézve a boltban azt látom, hogy most is sokan nézegetik az újdonságokat.

A kiadók persze készültek a karácsonyi rohamra, és már október elejétől rengeteg az új olvasnivaló a polcokon. Nagyon sok sikerlistás könyv érkezett a boltokba, és a paletta igazán vegyes. A gyerekkönyvek mellett továbbra is kedveltek a gasztronómiai témájú kötetek, de szinte minden újdonság iránt érdeklődnek a vásárlók, az irodalmi művektől a sci-fin át a krimikig, és mint megtudom, minden korosztály igényét sikerül kiszolgálni.

A bolt falán látható az országos top 30-as könyvsikerlista, amelynek élén a hírhedt drogbáró, Pablo Escobar tör- ténete áll, megelőzve Frei Tamás és Leiner Laura köteteit, de előkelő helyet tudhat magáénak a két népszerű stand- upos, Bödőcs Tibor és Kőhalmi Zoltán legújabb könyve is.