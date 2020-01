Díjnyertes balatoni borokkal koccinthatunk

– Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy aranyérmes lett az olaszrizlingünk, két kékfrankos rozénk és az Irsai Olivérünk. Az eredményről a megkülönböztető matricák már felkerültek a borosüvegekre is, így már a fogyasztók is látják azokat – mondta el Fodor Dorina, a Fodorvin Családi Pincészet képviselője.

A versenyen aranyérmes lett a szintén aszófői Ódor pince olaszrizlingje, a szent­antalfai Dobosi pince bio­olaszrizlingje, a balatonszőlősi Thetis borászat chardonnay-ja, a balatonfőkajári Feind Borház Kft. Peter’s rozéja. A szép eredmények bizonyítják, hogy igen jó lesz a 2019-es évjárat. Tavaly a szőlőre jó időjárás volt, szép gyümölcsöt sikerült szüretelni.

– Úgy érzem, hogy a Balaton borrégió évről évre erősödik, nagyon odafigyelnek a gazdák. Tiszta, magas minőségű, aromás borokat tudnak előállítani. A január–február most csendesebb időszak, de folyamatosan készülnek el a borok. Mi hordózunk is, finom seprőn tartjuk a bort, mindegyiket külön kezeljük, eltérő az az idő, amit hordóban tölt az adott tétel. Folyamatos a kóstolás, hogy egy-egy tétel csak annyi időt töltsön hordóban, amíg ez hozzáad a minőségéhez. Most a batonázs juhfarkot palackozzuk majd, ez úgy készül, hogy a hordóban finom seprőn tartott bort időről időre kevergetjük, így a bor teltebb, krémesebb, komplexebb lesz. Nálunk ez már egy bevált dolog, a juhfark és a chardonnay legjobb évjáratait készítjük így – tette hozzá Fodor Dorina.

A borászatokban az elkövetkező időszak a palackozásról szól, de lassan indulnak a szőlőben a metszések is.