Fokozottabb higiéniai szabályokkal működik a pápai húsüzem

A bevezetett óvintézkedések mellett zavartalan a működés a pápai húsgyárban a járványügyi veszélyhelyzet idején, sőt kiugró mennyiségű húskészítmény hagyja el az üzemet.

A kialakult járványügyi veszélyhelyzet ellenére is zavartalanul működik a Pápai Hús Kft.

Szappanos Péter ügyvezető tájékoztatása szerint kiemelt mennyiségű húskészítmény hagyja el a gyárat és boltjait, az egységek teljes kapacitáson üzemelnek. Mint mondta, stratégiai szempontból fontos élelmiszergyártó cég lévén nemcsak feladatuk, de felelősségük is, hogy fenntartsák az élelmiszerellátást. Hiszen a pápai régión túl Észak-Dunántúl, valamint az egész ország számára állítanak elő termékeket.

A cég éves árbevételének több mint kilencven százaléka a belföldi hús- és húskészítmény-eladásból származik. Stabil üzleti kapcsolataikon keresztül megközelítőleg hétezer kereskedelmi létesítményben jelennek meg minőségi élelmiszereikkel. A pápai régióban kiemelten, de országosan biztosítják az élőállatok átvételét a hízlalóktól, s többségükkel hosszútávú partneri kapcsolatban dolgoznak együtt, stabil felvevőpiacot, ezáltal kiszámítható működést biztosítva számukra is.

Hozzátette, hazánk elemi érdeke, hogy ez hosszútávon és krízishelyzetben szintén biztosított legyen, a hazai sertésállomány pedig ne csökkenjen tovább és a magyar emberek továbbra is magyar sertésből előállított élelmiszerhez jussanak. Főbb termékeik, azaz sonkák, szalonnák, töltelék- és füstöltáruk tekintetében országos szinten is kiemelkedő kapacitással rendelkeznek.

– Úgy gondoljuk, hogy ezekben a történelmi időkben csakis összefogva, a szabályokat betartva vagyunk képesek megbirkózni az előttünk álló feladatokkal. Mint ahogy mindenki, mi is azonnal léptünk, és megtettük a szükséges óvintézkedéseket. Alap- és csomagolóanyag-ellátottságunk zavartalan, gyártásunk teljes kapacitáson fut, kielégítjük kereskedelmi partnereink mennyiségi igényeit. Élelmiszergyártóként elsődleges feladatunk a munkavállalóink védelme, egészségük megőrzése, biztonságos munkakörnyezet, valamint a gyártás problémamentes és megbízható működtetése. Ennek rendelünk alá minden napi feladatot – jegyezte meg az ügyvezető, majd rátért a bevezetett óvintézkedésekre.

Az esetlegesen fellépő lázas, felső légúti panaszokkal rendelkező kollégák nem léphetnek be, és azonnal háziorvoshoz irányítják őket. Minden munkavállalónak kötelező a kézfertőtlenítés közvetlenül a belépéskor is, amit üzemegységen belül többször meg kell tenniük, valamint tilos a testi kontaktus. Azon munkavállaló, aki külföldön tartózkodott, két hétig nem léphet be az üzem területére. A külföldi utazás kapcsán bejelentési kötelezettség lépett életbe. A részlegek, üzemegységek közti átjárást minimalizálták. Az üzem és az iroda területére látogatónak tilos a belépés, ezért a portaszolgálat megerősített állománnyal dolgozik minden belépési ponton. Az alapvető higiéniás szabályokat megerősítették az üzem területein hirdetőtáblákkal, feliratokkal, valamint ellenőrzéssel. Továbbá extra hidegködös fertőtlenítést rendeltek el minden egységben.

A gyár területére érkező egyéb munkavállalók külföldi tartózkodásukról való nyilatkozattétel után léphetnek csak be. Kiszállítások, lerakások esetén kötelező az alkoholos kézfertőtlenítés, a szájmaszk és kesztyű használata, tilos a kapcsolattartás a telephely munkatársaival, a helyszínen töltött időt minimumra korlátozták, illetve a gépjárművezető csak a gépjárművel kapcsolatos munkát végezheti el, ideje többi részében tilos a fülke elhagyása. Teherportáikon kiegészített kamionfertőtlenítést léptettek életbe.

Az irodai munkatársak nagy részének otthoni munkavégzést rendelt el a cég. Több mint hétszáz főt foglalkoztatnak, szerencsére nem kellett elbocsájtani senkit. A kormányzati intézkedések az áruforgalom zavartalanságának biztosításában segítik a céget, osztotta meg lapunkkal Szappanos Péter ügyvezető.