Finom borokat kínálnak a kulturális programokhoz

Az idei Rozé-, rizling- és jazznapok jú­lius 7–16. között várja az érdeklődőket a veszprémi Óváros téren. Az immár 13 éves „veszprémikum” tíz napon át ingyenes programokkal csalogat – írja a Napló. Porga Gyula, Veszprém polgármestere köszöntőjében elmondta, az EKF programjainak egyik vezérelve volt, hogy a meglévőt formálják át úgy, hogy a jelenben is használható legyen. Szerinte 2023 „nem volt tiszta lap”, azaz a meglévő rendezvényeket magasabb fokozatba tudták kapcsolni, ám fontos, hogy volt mire építeniük. Persze fontos szempont volt az is, hogy mi marad majd az EKF-év után is. A hosszú évek óta bizonyított Rozé-, rizling- és jazznapok például biztos pont.

Megtalálták a több mint száz éve eltűnt katona nyughelyét

„Sebtapasz” került a zirci Máj János családjának világháborús sebeire. Több mint egy évszázados késéssel, de némi megnyugvást hozva. Megtalálták a húszévesen az I. világháborúban elhunyt felmenőjük távoli sírhelyét, akinek ma már tizenöt szépunokája nevelkedik. Egy fotót ragasztott Máj János a zirci hősök napi megemlékezés idejére a világháború áldozatainak emlékművére, ezzel egy kicsit, mondhatni, beragasztotta családja régi sebét, és most már ezt a képet, a messzi vidéken kialakított hősi temető fényképét is odateheti a fiatalon elhunyt nagypapáját megörökítő fotó mellé. Újra felszakadt fájdalom és megnyugvás egyben, amely nemrég derült ki számára. Elmesélte a történetet a veol.hu-nak.

Hőseink életüket áldozták a hazáért

Az elesett magyar hősökre emlékeztek vasárnap a vármegyeszékhelyen az első világháborús emlékműnél – tudósít a vármegye napilapja. A megemlékezés előtt zenés katonai hagyományőrző menet haladt a Magyar Honvédség Légierő Zenekara vezetésével a Vörösmarty térre. Ünnepi beszédében Koller József dandártábornok, a Magyar Honvédség Légierő Parancsnokságának megbízott parancsnoka azt hangsúlyozta, a ma élő generációk szerencsésnek tarthatják magukat, hiszen a háború számunkra a múlt része, csak az országhatárainkon kívül történik.

A Manókörön több mint százan indultak

Pecsétgyűjtő természetjárásra, közös kalandozásra invitálták a túrázás szerelmeseit Csesznekre a XV. No Motor szervezői. A legtöbb résztvevő már nem először teljesítette ezt a kihívást, a legkisebbek, a babakocsisok, a karonülők, az apró léptűek Manóköre viszont viszonylag új kezdeményezés a fesztiválon belül. Sokan kutyáikkal, családtagjaikkal együtt, néhányan lovuk hátán indultak a választott táv teljesítésére – olvasható a veol.hu-n.

Városrészeket is összeköt az új bicikliút

A Csinger-völgyi kerékpárút az ajkaiak és a városba látogató turisták kikapcsolódását is szolgálja – mondta a területfejlesztési miniszter szombaton Ajkán, a 400 millió forintból elkészült beruházás átadásán. Navracsics Tibor kiemelte: Ajka több különböző település összenövésével jött létre, ezért az érintett városrészek számára a mindennapi közlekedés szempontjából is fontos az új kerékpárút. A már jól kiépült városi úthálózat mellett egyre inkább fejlődik a kerékpár­út-hálózat Ajkán – írja a Napló.

Pünkösdi szentmise a főszékesegyházban

A Szentlélek kiáradásának ünnepén, pünkösdvasárnap Udvardy György veszprémi érsek mutatott be szentmisét a Szent Mihály­főszékesegyházban – tudósít a Napló. Az ünnepi szentmisét a Magyar Katolikus Rádió és a Kossuth Rádió élőben közvetítette. A főpásztor szentbeszédében kiemelte, hogy pünkösd ünnepén egy csodának vagyunk részesei, és kimondjuk, hogy a Lélek erejében Jézus Krisztus az Úr, mert senki sem mondhatja ki ezt, csak az, akiben a lélek lakozik. Lelkével akarunk élni. Öröm van a szívünkben. Öröm, erő és bátorság. Nem a mi erőnk, ez a Szentlélek ereje.

Országos sikerek

Földing Zsófia, a Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégium diákja negyedik, Sárközi Nikolett, a PSZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola tanulója 11. helyezést ért el az I. Országos Deák Nyelvi Versenyen. A megmérettetésre 1820 nevezés érkezett az ország 94 technikumából, a szóbeli döntőbe nyolc kategóriában 92 tanuló jutott be. A felkészítő tanár Németh Éva és Mayer Zseraldina volt – írja a veol.-hu.

Mentősként világra segített egy kislányt

A város érdekében kifejtett példamutató munkája elismeréseként az önkormányzat a 2022. év Zirc Város Mentőse díjat adományozta Nagy István mentőápolónak. „Felnőttkorba lép az alatt az idő alatt egy gyermek, amióta Nagy István bajtárs az emberi életek megmentésére siet” – hangzott el a kitüntetett méltatásában, aki 2005. április 1-jén kezdte pályafutását az Országos Mentőszolgálat zirci mentőállomásán. Számos embert próbáló helyzetben mutatta már meg, hogy számára az életmentés az igazi hivatás, amely megannyi egyéni teljesítményből építkezik. A zirci sürgősségi csapatmunka egyik biztos pontjának, támaszának és egyben építőkövének nevezték kiemelkedő teljesítményét, a hivatás iránti alázatát, szeretetét – számol be róla a megyei napilap.

A lőtér volt a verseny helyszíne

A katonák vagy krosszmotorosok helyett ezúttal a tájfutóké volt a terep a Várpalota felett elterülő lőtéren. A 35. Honvéd Kupán versenyzők két nap alatt három országos rangsoroló futamon mérhették össze nemcsak tájékozódási és futó-, de néhány helyen sziklamászó képességüket is. A fáradságért viszont kárpótlás volt a szintek leküzdésével eléjük táruló panoráma, a tavaszi virágmezőt színesítő, védett növénynek számító tarka pettyeskosbor és a rendezvény hangulata. A helyszín technikailag széles palettáját bizonyítja, hogy a szombat délelőtti pályák markáns domborzatú, vegyes fedettségű, vértesi jellegű középhegységi területen vezettek, ahol a meredek falú völgyeket lapos tetők, lefutó sziklás gerincek, sztyeppe­rétek és a katonai lőtér tipikus objektumai tették változatossá – olvasható a Naplóban.

Izgalmas mérkőzésen egyenlített az 1. FCV

Megint felállt mínusz háromról az ellenfél, de most az 1. FCV örülhetett a futsal NB I.-ben. 1. FCV–Kecskemét 4-3 (3-1). Az 5. percben Kiss M. tört kapura, és mielőtt a védők odaértek volna, 10 méterről kilőtte a jobb alsót, 1-0. A 9. percben tovább nőtt az előny: Kiss M. a bal oldalon maradt üresen egyedül, lövése átjutott Rigón, de kipattant a kapufáról, a labdát Fridrich pofozta az üres kapuba, 2-0. A folytatásban Molnár bombája vágódott ki a keresztlécről, de nem volt idejük bánkódni a hazaiaknak, a következő támadásnál Spandler ment előre a labdával, lopta a távolságot, majd nagy gólt lőtt a jobb alsóba, 11. perc: 3-0. A 13. percben szépített a Kecskemét, Hadnagy kapott pontos labdát jobbról a hosszú oldalon, és közelről nem hibázott, 3-1. A vendégek fokozták a nyomást, ám Rigónak több dolga akadt, mint Spandlernek a másik oldalon. Erőteljesen kezdte a második félidőt a Kecskemét, Pálnak akadt is egy komoly lehetősége, majd a folytatásban megint csak inkább bakonyi helyzetek adódtak. A 30. percben Bíró nem hibázott, és a hosszúba helyezett, 3-2. A 35. percben kisakkozta a hazai védelmet a Kecskemét, Bíró volt eredményes, 3-3. A 38. percben újra a bakonyiak villantak, Everton fejezett be a bal oldalról egy szép akciót, 4-3. Kaotikusan alakult a véghajrá, a Veszprém többször is megszerezhette volna a mindent eldöntő ötödik gólt, a legvégén pedig egalizálhatott volna a Kecskemét is, azonban újabb gól már nem született a komoly téttel bíró összecsapáson – tudósított a veol.hu.