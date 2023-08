A beszélgetés során hallhat róla: a verseny fő célja, hogy a régió felelős intézményei összefogásukkal egy olyan innovatív és a fenntarthatóság jegyében zajló nemzetközi Solar Boat futamot szervezzenek meg közösen elsőként itthon, amely a régiót kiemelt helyre emeli nemzetközi színtéren is. Dr. Kurdi Róbert elmondta, hogy nemcsak a kezdeményezők között van a Pannon Egyetem – saját hajót is épített, úgy, hogy saját erőből készült annak minden eleme. A kancellárhelyettes felidézte, nagyszabású projektek fémjelzik a Pannon Egyetem környezettudatossági, fenntarthatósági, hulladékgazdálkodási törekvéseivel kapcsolatos tudományos munkáit. Emellett jelenleg is zajlik az a jelentős felújítás, amelyben az egyetem épületeinek a hőszigetelését, az ablakok cseréjét és a gépészet felújítását is elvégzik.