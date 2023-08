A tudományos eredmények érdekében a Gut Aiderbichlnél lévő lovakat szenzoros kötőfékekkel szerelték fel, amik nem korlátozzák őket. A kutatócsoport tagja a Gut Aiderbichl Szépalma lóspecialista állatorvosa, Kelemen Zsófia. Vizsgálják az állatok egészségi állapotát, tápláltsági szintjét és sántasági fokát is. A lovak társas kapcsolatainak elemzését szintén szenzoros vizsgálat segíti, az egyedek közötti távolság mérésére is sor kerül. Kiderült, hogy egyszerű változtatások jelentősen jobb életminőséget eredményeznek idős, beteg lovaknál. Tudjuk, a lovak állva is tudnak szunyókálni, de csak fekve jutnak el a valódi mély alvás fázisába. Ez tartásmódbeli változtatásokat igényelhet. Például szolgál a 23 éves arab telivér kanca, amely futóistállóban él. Viselkedése drasztikusan akkor változott meg, amikor éjszakára külön boxba került társai közvetlen közelében. Akkor majdnem három órát töltött fekve, pihentető alvással.