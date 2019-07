Az égő autóból húzták ki a navigátort – Megszólalt a hétvégi, bakonyi ralibaleset egyik hőse

A mezőny valamivel több mint fele ért célba a hétvégi raliversenyen. A balesetet szenvedő kettős sérülése súlyos, de a sofőr és a navigátor is felépülnek.

Alig több, mint a mezőny fele ért célba

Az előrejelzésekkel ellentétben a verseny napja napos és meleg volt, „csak” a cél ceremóniát mosta el az eső, így azt az arénában tartottuk meg, mondta Lakatos Róbert, a Taxi4-Veszprém rali főszervezője.

– A visszajelzések szerint a versenyzőknek tetszett a 26. veszprémi viadal, jól érezték magukat. Egy igazi férfias kihívás volt a vasárnap, mint ahogyan azt előre megjósoltuk. Alig több, mint a mezőny fele ért célba, ám ez így szokott a Veszprém ralikon, értékelt Lakatos Róbert, aki természetesen beszélt a 201-es rajtszámú Neukirchner András-Párdi Kata kettős súlyos balesetéről is, ami olykor benne van a raliban, ám annak örülni kell, hogy ugyan súlyos sérülésekkel is, de megúszták a versenyzők…

– Remélhetőleg minél hamarabb fel fognak épülni! Ezúton is mielőbbi gyógyulást kívánunk Katának és Andrásnak!, hangsúlyozta a főszervező a rali teljes stábjának nevében. – Az élet mindig furcsa forgatókönyveket ír, ám azokat átélni borzasztóan rossz. Nem csak a résztvevőknek, hanem a verseny teljes stábjának komoly traumát jelent. Ez nagyon rossz… Erre természetesen senki nem vágyik, ám olykor néha megtörténik. Aki látta az autót, az csodaként emlegeti, hogy nem szorult be Kata és az égő autóból ki tudták húzni a helyszínen lévő, segítségükre siető emberek! Igazi hősies cselekedet volt, és örülni kell annak, hogy ezúttal a pillanat volt drámai, de a végkifejlet nem lett tragikus, és ha meg is sérültek, fel fognak épülni és tovább tudják majd élni az életüket. Ezt kell hangsúlyozni, ennek kell örülni.

Megmentették a felesége életét

„Katát megműtötték, a combját rendbe rakták, kulcscsontja nem mozdult el a törés miatt, így azt nem bántották. Bokáit sajnos nem tudták még műteni a fertőzés veszély miatt. Belső sérülése nincs, gerince nem sérült.”, ezeket a sorokat a szerencsétlenül járt navigátor férje, Keszthelyi Róbert posztolta a közösségi médiában, majd köszönetet mondott azoknak, akik megmentették a felesége életét.

Az egyik életmentő hőst, Kucsera Antalt sikerült a Naplónak elérnie. – Hála Istennek tudtunk segíteni! – mondta az úrkúti férfi. Nagy sebességgel jött az autó, ahogy láttam, megdobta egy bucka és nekicsapódott a fának, majd azonnal lángra kapott, kigyulladt. A pilóta még kiszállt, átment a másik oldalra, ahol összeesett. Odasiettünk, és biztonságos helyre vittük, aztán a navigátor hölgyet húztuk ki nagy nehezen az ablakon. Gondolkodás nélkül azonnal rohantunk az égő autóhoz! A sofőr ordított, hogy segítség, segítség! Novák Erikkel azonnal futottunk is oda, miközben Erik barátnője hívta a mentőket telefonon.

Kucsera Antal elárulta azt is, ez volt élete első életmentése, és most is menne segíteni, nem gondolkodna egy másodpercig sem. A legnehezebb a hölgy kihúzása volt… Nagyon nagy stresszben voltunk, lángolt az autó… De sikerült, ez a lényeg!, mondta a rali egyik életmentő hőse a Naplónak.

Szabadnapos tűzoltó is segédkezett a helyszínre vonuló rajnak

A sérültek állapotával kapcsolatban megkerestük a pilótát és a navigátort ellátó Csolnoky Ferenc Kórházat, Czinkotay Frigyes orvosigazgató azonban nem kívánt nyilatkozni. A baleset körülményeit a veszprémi rendőrkapitányság vizsgálja, tájékoztatta lapunkat Aradi Virág, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

– Vasárnap 11 óra után kaptunk jelzést, hogy a raliverseny Kislőd és Szentgál közötti gyorsasági szakaszán egy autó a fának csapódott és kigyulladt. A jelzés alapján egy gépjáműfecskendővel hatan indultunk a helyszínre – idézte fel Visi Ferenc Ágoston tűzoltó hadnagy, az Ajkai Hivatásos Tűzoltó-parancsokság szolgálatparancsnoka. Mire a tűzoltók a helyszínre értek, a mentők ellátásban részesítették az autó pilótáját és a navigátort, akiket korábban a szurkolók és a rendezvény személyzete biztonságos távolságra vitt a roncstól.

– A balesetet szenvedett Honda Civic – amely a jobb első kereke mögötti résznél csapódott a fának – teljes terjedelmében égett és a jármű körül néhány négyzetméteren az aljnövényzet is lángra kapott. A helyszínen lévők a kiérkezésünk előtt porral oltóval megpróbálták elfojtani a lángokat, de nem jártak sikerrel. Az oltást két sugárral kezdtük meg és néhány perc alatt végeztünk a feladattal – folytatta a tűzoltást vezető Visi Ferenc Ágoston. Ahhoz azonban, hogy a fáról eltávolítsák a roncsot, vissza kellett hűteniük a vörösen izzó alkatrészeket és karosszériaelemeket, amihez közel másfél köbméter vizet használtak fel. Ezt követően drótkötelet erősítettek a raliautó bukókeretére, majd a 16 tonnás, 290 lóerős tűzoltóautóval húzták le a fáról a roncsot.

Visi Ferenc Ágoston elmondta, a beavatkozásban egy a helyszínen tartózkodó, szabadnapos tűzoltó is segédkezett a helyszínre vonuló rajnak.

