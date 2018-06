BringaAkadémia Veszprémben – cél a közlekedésbiztonság

Elméleti kerékpáros közlekedésbiztonsági képzést tartott a BringaAkadémia képviseletében Abelovszky Tamás, aki egyben a Vuelta Sportiroda előadója, június 13-án, az idei évben elsőként a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságon, közölte Kucsera Katalin megyei rendőrségi sajtóreferens.

A programon azok az „iskolarendőrök”, polgárőrök és pedagógusok vettek részt, akik rendszeresen tartanak gyerekeknek közlekedésbiztonsági előadásokat. Az előadó célja az volt, hogy az említettek megismerjék a pedagógiai módszereket, amelyek a gyalogos és kerékpáros közlekedésbiztonság oktatásához szükségesek.

Abelovszky Tamás példákkal mutatta be a programot, így beszélt arról, hogy a gyerekek korosztályokra bontva mire fogékonyak, hogyan kell nekik tanítani a KRESZ szabályait, és utalt pszichológiai sajátosságaikra is. A témák között szerepeltek a gyalogos és a kerékpáros közlekedés szabályai, és az előadó az gyerekek oktatásán használható játékokat, feladatokat és prevenciós videoklipeket is bemutatott. A képzés módszertanával lehetővé válik a gyerekek egységes elvek szerint történő közlekedésbiztonsági nevelése.

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Megyei Baleset-megelőzési Bizottsága célja, hogy a megyében valamennyi „iskolarendőr” részt vegyen a mostani oktatáson.