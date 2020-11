Veszprémi ékszerbolt rablás: megszólalt a szemtanú, menekülést javasolt a pszichológus

Úgy tűnt, hogy rombolni jöttek inkább, mint rabolni, ezt mondta egy szemtanú a minapi, veszprémi ékszerbolt rablásról.

A pszichológus azonnali menekülését javasolt, ha nincs fegyver az elkövetőknél. Ha igen, más a helyzet. A rendőrség a lakosság segítségét kérte.

-Láttam, hogy többen is szélsebesen jöttek az üzlethez, de nem kiabáltak semmit. Először nem gondoltam rosszra, mondta névtelenül egy szemtanú, majd így folytatta, amikor meghallotta az üveg csörömpölést, miután az elkövetők betörték az ékszerbolt vitrinjeit, már azt látta, szaladtak is kifelé, és futott a tulajdonos is, aki azt kiabálta, hogy kirabolták. -Mire felocsúdtunk, már vége is volt az egésznek, fogalmazott az illető. Ő úgy tudja, hogy az elkövetők beszaladtak az erdőbe. Azt is látta, hogy az élelmiszerüzletben villámgyorsan a raktárba menekültek a vevők. A szemtanú úgy vélte, inkább a rombolás miatt mentek az elkövetők, akik tudomása szerint kevés ékszert vittek el.

Végh József kriminál pszichológus azt tanácsolta, ha nincs fegyver az elkövetőknél, akkor amint csak lehet menekülni kell a helyszínről, mert lehetséges, hogy később már nehéz lesz, és nem szabad szembeszállni velük. Amint kijut az ember biztonságos helyre, azonnal hívja a rendőrséget, illetve a 112-es segélyhívót.

Ha fegyver van az elkövetőknél, akkor azt kell tenni, amit mondanak, mert a magas stressz miatt nem tudnak mindenre figyelni.

Ha például azt kérik, mindenki maradjon a helyén, akkor maradni kell, nem szabad mozogni. A fegyvert megfélemlítésre viszik magukkal, nem az ölés miatt. Ilyen helyzetben az a leghelyesebb, ha azt tesszük, amire az elkövetők utasítanak. A megtámadottaknál is nagy stressz alakul ki, és ettől leblokkolhatnak, így nem mindig értik meg, mit követelnek tőlük. Amit az elkövetők kérnek, azt azonnal oda kell adni nekik, mert mindent lehet pótolni, de az életet nem.

A történtekről korábban megírtuk, rommá verték Veszprémben, a Jutasi úti Spar üzlet ékszerboltját, mindenütt üvegcserepek hevertek november 4-én, szerdán kora este, ezt lehetett látni a helyszínen. Aradi-Pogány Virág megyei rendőrségi sajtószóvivő akkor elmondta, bementek ismeretlenek egy veszprémi ékszerüzletbe, ahol bántalmazták az eladót, betörték az az üvegvitrint, elvitték az ékszereket, és elmenekültek.

A Veszprémi Rendőrkapitányságon nagy erőkkel megkezdte az elkövetők felkutatását. A rendőrség pénteken közölte, az ügyben felfegyverkezve elkövetett rablás bűntett gyanúja miatt folytatnak büntetőeljárást. Az elkövetők szerszámokkal betörték az ékszerüzlet üvegvitrinjeit, és több millió forint értékű ékszereket vittek el, amit rögzített az üzlet kamerája, és ezt lehet látni a rendőrség honlapján. A rendőrség kéri, aki tud valamit az elkövetőkről, mondja el a veszprémi rendőrségen, hívja a 06-88-428-022-es-, vagy a 06-80-555-111-es számot, illetve a 112-es segélyhívót.