Átadták a balatonkenesei Meseteret

A közelmúltban adták át a színtiszta közösségi összefogásból megvalósult Tátorján Meseteret a településen.

Az új játszótér ünnepélyes megnyitójára rengetegen látogattak el családdal és gyermekeikkel együtt, hiszen a Tátorján Mesetér éppen a legkisebbeknek készült. A Balatonkenesei Városvédő Egyesület hónapok óta áldozatos munkával, pénzt és szabadidőt nem sajnálva önkormányzati vagy pályázati támogatás nélkül hozták létre ezt a játszóteret, melyet Kő Boldizsár művész és csapata változtatott mesebelivé.

Kő Boldizsár képzőművész, a Tátorján Mesetér megálmodója a megnyitón külföldi elfoglaltsága okán személyesen nem tudott részt venni, de levélben köszöntötte a megjelenteket ő és csapata nevében is. – Csodálatos élmény volt a veletek eltöltött idő, ahogyan fogadtatok, amilyen segítő figyelemmel vettetek minket körül. A sok szeretek, amit kaptunk felejthetetlenné teszi számunkra ezt a munkát – írta levelében a művész.

Az ünnepélyes megnyitón nagyon sok név elhangzott, akiknek a Balatonkenesei Városvédő Egyesület megköszönte a segítséget, a közös munkát, amit emléklappal és jelképes ajándékkal háláltak meg. A köszönetnyilvánítások végeztével az egyesület vezetőségi tagjai, valamint Tömör István polgármester vágták át a nemzetiszín szalagot, ezzel megnyitva a várakozó tömegek előtt a játszóteret.

Az átadót követően Varga János és Varga Viktória rántotta le a leplet a támogatói tábláról, melyet ők készítettek és adományoztak a játszótérnek, és amin olyan cégek, vállalkozók és magánszemélyek neve szerepel, akik valamilyen módon támogatták a játszótér létrejöttét, jó hírének továbbvitelét. A Mesetéren ünnepélyesen elhelyeztek egy időkapszulát is, melyben olyan emlékeket, tárgyakat, képeket, és újságcikkeket gyűjtöttek össze, amik bemutatják, hogyan is készült el a játszótér.

Az ünnepi alkalmon később Heilig Gábor, majd a Sunset LUX együttes fellépését élvezhették az érdeklődők. Bűvész-show-val, arcfestéssel, origamival, tűzoltó-bemutatóval, íjászkodással és az MME jóvoltából madártani előadással is készültek a szervezők. A gyermekek persze az elkészült játékokat vették rögtön birtokba, és csak a Balatonkenesei Városvédő Egyesület jóvoltából ingyenes vattacukor tudta őket eltéríteni a játéktól.

Szabó Tamás, a Balatonkenesei Városvédő Egyesület elnöke elmondta, nemcsak a helyi, de megyei és azon túl élő emberek is segítették felajánlásukkal, hogy a játszótér létrejöhessen. Hozzátette, a kicsik biztonságos és önfeledt játéka mellett az idősebbek is megtalálhatják számításaikat ezen a mesetéren, hiszen közösségi térként is funkcionálhat, ismeretségek, barátságok szövődhetnek.