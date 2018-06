Faültetéssel búcsúztak az iskolától a ballagók Litéren

Második alkalommal ültettek fát a Litéri Református Általános Iskola ballagói az iskolában töltött évek emlékére. Az emlékfák mellett azonban tudásfával is büszkélkedhet az iskola kertje.

– A ballagó nyolcadikosaink 2017-ben ültettek először fát az iskola udvarán. Ez egy emlékfa az itt töltött éveik emlékére, ha visszajönnek pár év múlva, akkor láthatják, hogy hogyan cseperedett föl – mondta el Gyenes Viktor, a Litéri Református Általános Iskola igazgatója a szombati ballagáson. Hozzátette, hagyománnyá vált az is, hogy az első osztályosok a tanévnyitó ünnepély alkalmával szintén fát ültetnek, az ő fájukat a tudás fájának hívják, s a nyolc év alatt, míg a gyerekek is gyarapodnak fizikailag, szellemileg, addig ezek a fák is szépen megnőnek.

– Az iskola egy kastélyparkban helyezkedik el, ezért törekszünk arra, hogy elsősorban díszfák, tehát szépen virágzó fák kerüljenek a parkba, melyek vagy tavasszal, vagy ősszel virágoznak, illetve, miután az ökoiskola cím elérését is célul tűztük ki, ezért lényeges az is, hogy őshonos, hazai fafajokat válasszunk az ültetésére, például a most elültetett madárberkenye is egy őshonos fafaj. Sajnos az iskolaudvaron vannak nem őshonos fafajok is, de mi már koncepcióban gondolkodunk, így a hazai fafajokat részesítjük előnyben az ültetések során – nyilatkozta az igazgató.

– A diákok részéről mindig pozitív a visszajelzés, ám néha úgy érzem, hogy a szülők, nagyszülők részéről még pozitívabb, ilyenkor ők jobban elérzékenyülnek. Ők ugyanis már több évet töltöttek el itt a Földön, ezért egy kicsit jobban tudják értékelni egy fa elültetését, hiszen ez a jövőnek szól. Egy fán, ha az egészséges, végig lehet kísérni egy élettörténetet. Az elsősök fáit mindig az az osztály gondozza, amelyik elültette, föld napján pedig körbekerítjük magát az ágyást, és körbeültetjük virággal. Minden osztály kap egy táblát az ő saját fájához, így ha öt–tíz év múlva visszatérnek ide osztálytalálkozóra, akkor is meg fogják találni az ő saját fájukat.