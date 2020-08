Kijavították a kátyúkat a pápai Mélyárok utcában

Egyik olvasónk jelezte, hogy meglehetősen rossz állapotban van a József Attila utcai járda és a Mélyárok utca, amelynek a burkolata csupán két évvel ezelőtt újult meg.

Megkérdeztük minderről Végh László polgármestert, aki szerint nem kell sok időt várni a megoldásra.

– Valóban van probléma a József Attila utcai járdával, de sümegi átlagot tekintve ez még elmegy, van ennél égetőbb probléma is, ami az utak, járdák állapotát illeti. Az önkormányzat nem ítéli sürgősnek a megoldást, de a felújítandó területek közé soroltuk, jövőre elkészülhet. Annál sokkal rosszabb állapotú például az Ifjúság utca vagy a Ramassetter utca, így azok előrébb vannak a sorban, korábban megújulnak majd. A városban 30-40 éves lemaradásokat kell behoznunk ilyen szempontból. Az elmúlt években sok utcát újraaszfaltoztunk, és idén is folyik a munka, készül még ebben az évben több felújítás. A Mélyárok utca állapota valóban égető probléma, ott hamarabb kell lépni.

Nagyon rossz állapotban van és sok a kátyú, köztük mélyek is. Sürgősen, egy-két héten belül kátyúzni fogjuk az utcát. Pár hónapja még nem volt ilyen rossz állapotban, de a közelmúltban olyan nagy esők voltak, hogy azok kimosták az aszfaltot, és a forgalom is erős azon a területen. Annál is inkább, hiszen az utca felújítása vis maior keretből készült, amely csak a korábbi állapot visszaállítását teszi lehetővé. Az utca sosem volt aszfaltos, csak mart aszfaltréteget kapott, ezért azzal láttuk el két éve is, nem volt másra lehetőségünk. Az pedig korántsem olyan jó minőségű, mint a hagyományos aszfaltburkolat. A garancia időközben lejárt, de jó a kapcsolatunk a kivitelezővel, nincs akadálya az önerős megoldásnak. Hamarosan megvalósul a kátyúzás – mondta a polgármester.

Cikkünk megjelenésének idejére már elkészült a kátyúzás, az érintettek örömmel fogadták.