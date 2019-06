Közösségi teret alakítanak ki Tapolca központjában

A Tapolcai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) pályázati támogatással kezdte el egy közösségi tér kialakítását a városközpontban.

A fiatalokra gondolva az autó­busz-pályaudvar közelében rendelkezésükre bocsátottak két közterületi padot, hogy azokat átfesthessék, fiatalossá tegyék. Közben a helyszínen háromórás zeneterápiás programon vehetett részt, aki csak akart. A program elsődleges célja egy közösségi tér kialakítása, közösségi megmozdulás, figyelemfelhívási akció, a szabadidő hasznos eltöltésére, illetve a „hasznos és aktív tagja vagyok a városnak” érzés előmozdítása. A kezdeményezéssel közvetlen elérési pontjuk, kapcsolatuk lesz a fiatalokhoz, amely által közvetve betekintést nyerhetnek szabadidő-eltöltési szokásaikba – remélik a fórum tagjai.

Az eseményen Dobó Zoltán polgármester arról beszélt, hogy az előző nap szakmai programjai után a közösségi tér újraértelmezése következik. Kiderül, hogy közterületet miként lehet terápiás célra használni. – Bízom benne, hogy a rendezvénnyel felhívjuk a figyelmet a prevencióra, a közösségi összetartozásra – mondta. Amíg a fiatalok festettek, zenekedvelő társaik bekapcsolódhattak az örömzenélésbe, amelyre Farkas Gábor dudás és Dián Tibor dobos invitált mindenkit. A hangszerek ezúttal különféle régi használati tárgyakból, hulladékból készült dobok, ütőhangszerek voltak.

Labovszky Tamara, a KEF társelnöke szerint az örömzenéléssel erősödhet a résztvevőkben a közösség élményének átélése, javul a koncentráció, hiszen zenekarként játszanak együtt. Az örömzenélésre az éppen arra járó helyi gyerekeket invitálták meg, sikerrel. – A pályázati támogatásnak köszönhetően a fiatalok együtt kifestik a két padot, amelyet aztán sajátjukként használhatnak.

A felnőtt-társadalom viselkedési normáit betartva lehetnek itt majd együtt. A színes, fiatalos együtt festéssel olyan közösségi szellemiség indulhat el, amely segít abban, hogy biztonságban legyenek együtt a gyerekek is. Amíg ők festenek, a kistestvérek az aszfaltra rajzolhatnak, hoztunk nekik krétát a tér dekorálásához. Ez a kis tér korábban már népszerűvé vált a fiatalok körében, a vidékről a városba iskolába járók gyakran itt várják az autóbuszt. Így majd kicsit talán magukénak érzik a várost ők is – mondta Tamara. Hozzátette, hogy a jövőben szeretnék, ha helyi amatőr zenészek játszanának a téren alkalmanként, hogy legyen a terület egy igazi közösségi tér. Zenélni tudó romákat is várnak oda. Az alapítvány úgynevezett olvas-lak kiépítésére is készül, egy kis közösségi könyvtárt hoznának létre egy kis faházban, ahonnan bárki elvihet olvasásra könyvet, míg a buszra vár, vagy tehet oda másikat.

Az eseményen szimbolikusan átadták a helyi születésű énekesnő, Tóth Gabi 300 ezer forint értékű adományát a helyi Járdányi Pál Zeneiskolának. Az intézmény igazgatóhelyettese, Őri Jenő megköszönte a támogatást, és azt ígérte, hogy hamarosan kiválasztják azt a szerencsés növendéket, akit segíthetnek vele.

Labovszky Tamara az átadás kapcsán elmondta, hogy Gabi őket kereste meg, és kérte, hogy találjanak egy közösséget, amely méltó az adományhoz.