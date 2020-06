Még folyik a munka, de már látogatható a szigligeti vár

Tíz hónapos zárva tartás után megnyitotta kapuit a több, mint fél milliárd forintos rekonstrukción átesett vár. A beruházás építése a nyáron befejeződhet – mondta a szombati megnyitón a sajtónak Balassa Balázs polgármester a vár bemutatása során.

Amint az kiderült, a részleges rekonstrukció 470 millió forintos pályázati támogatásból és az önkormányzat 60 millió forintos önerejéből készült. Annak keretében a vár bejáratánál, a Török Bálint torony fölött kilátót alakítottak ki, ahol kronoszkópba tekintve láthatnak az érdeklődők egy virtuális, régi sajkás vízi csatát. Az alsó várban a tűzi vizes projekt keretében hozzávetőlegesen húsz milliós költséggel öt tíz köbméteres tartályt helyeztek el, amelyekből vezetéket vittek a felső várba.

Elkészült az Újlaki kapu boltozata, a felső várban a Bencés torony két emeletnyi felfalazást kapott, azt a legfelső, Király toronnyal padozat köti össze. Alatta a palotában boltozatos teret alakítottak ki, ahol 3D-s filmeket vetítenek. További interaktív kiállítások lesznek a többi helyiségben, bemutatva a vár történetét, lakói egykori életét. A korábbinál monumentálisabb lett a felső vár udvara, ahol fedett, zárt terek készültek el, kályhák, kemencék épültek.

– A szigligeti vár életében sosem volt még ekkora fejlesztés, végre elmondható, hogy a lehető legtöbb a fedett tér, amely kiállításoknak adhat helyet jövő tavaszra. Azonban a látogatók részéről akkora volt az igény, hogy már most kinyitjuk a vár kapuit. A rekonstrukció során 600 köbméternyi fal készült. Alapanyaga a vár egykori, a hegyből bányászott építőeleme, amely aztán a faluba került a házépítések során. Sokan felajánlottak most a vár építéséhez követ a bontásokból. Mintegy 30 köbméternyi a beépített faanyag, közel négyszáz négyzetméternyi fedett és fedetlen kiállító tér készült el. A terveknek megfelelően a nyári koncerteket is megtartjuk a várban a szükséges előírások mellett – mondta a polgármester és méltányolta a kivitelező a beruházás során tett erőfeszítéseit. Továbbá megköszönte Paál József építészmérnök, a rekonstrukció egyik tervezője munkáját, aki 1991-ben kezdeményezte az alapítvány létrehozást a vár megújulása érdekében és azóta segíti a munkát.

Paál József arról beszélt, hogy milyen nehéz volt hasznos, fedett helyeket teremteni az egykori hegyi romvárban, a lehető leginkább hűen visszaadva annak régi képét.

Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő méltányolta a vár megnyitását, hiszen mint mondta, elindult a turisztikai szezon, a turizmus pedig fontos ágazat hazánkban. – Több, mint 400 ezer főnek adott munkát tavaly, de most nulláról kell újra indulni. A belföldi turizmus újra éledésével lehetőség van az ágazatban és a településen is a bevétel jutáshoz – mondta a képviselő.