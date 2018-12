Megújul a veszprémi helyi járati buszflotta

Megszűnő és új járatok, menetrendi változások, megújult buszflotta: január elsejétől az önkormányzati V-Busz Kft. üzemelteti a közösségi közlekedést a megyeszékhelyen.

Mihálszky Gábort, a V- Busz Kft. jelenlegi ügyvezetőjét – aki januártól szakmai igazgatóként folytatja munkáját – a változásokról kérdeztük. Januártól ötven használt, de a jelenleg futó buszoknál sokkal fiatalabb jármű áll forgalomba. Az alacsony padlós, klímával felszerelt szóló- és csuklós buszok Svájcból és Németországból érkeznek.

Az egységesen bíborlila színű buszoknak nyolc típusa járja majd a veszprémi utakat. A szolgáltató döntése szerint január 13-án éjfélig ingyenesen lehet igénybe venni a veszprémi közösségi közlekedést.

Ezt a napokban jelentette be Mihálszky Gábor és Porga Gyula polgármester. Ebben az időszakban az első ajtós felszállási rendet is felfüggesztik a járatokon. A V-Busz Kft. honlapján a napokban elérhetővé vált az utazástervező, amely megmutatja a leggyorsabb útvonalat és jelzi, hogy mikor, hol érdemes átszállni, ha ez szükséges. A program az óév utolsó napjaiban egy ingyenes telefonos alkalmazásként is letölthető lesz.

Mihálszky Gábor elmondta, a jegy- és bérletárak nem változnak, azonban a jelenleginél több új jegy- és bérlettípus közül – napijegy, hetijegy, szemeszterbérlet – választhatnak az utazók. Változás az is, hogy a havi bérletek 30 napig lesznek érvényesek a vásárlás napjától. Az ügyvezetőtől megtudtuk, hogy a korábbi ÉNYKK-s vonaljegyeket március 31-ig lehet felhasználni.

A szolgáltatás legszembetűnőbb változása a megújuló buszpark mellett a menetrend jelentős módosulása. Januártól megszűnik több járat – a 18-as, 19-es, 26-os, 27-es, 50-es, 32-es, 34-es, 35-ös járat –, utóbbi hármat 2019-től a megváltozott útvonalon haladó 1-es és 10-es pótolja. A járat nem a buszpályaudvarról, hanem a vasútállomásról indul, és körjáratként üzemel. A 7-es útvonala meghosszabbodik, a Haszkovó úti fordulóból indulva a belváros és a Cholnoky lakótelep érintésével a Tescóig megy. Az eddigi 7-es autóbusz 7A jelzéssel fog közlekedni, a Tesco felől érkező 7-es autóbuszok a Cholnoky Jenő utcából érkezve az Ady Endre utcába fordulás után érik el korábbi, rövidebb útvonalukat. Az 1-es, a 2-es, a 4-es, a 10-es és 11-es mellett a 3-as járat is a vasútállomásról indul a Haszkovó úti forduló helyett. Újdonság lesz az éjszakai járatok bevezetése, amelyek a 4-es és az 5-ös vonalán járnak majd, és hajnali 1 és 3 óra között az utasok kérése esetén indulnak csak el az előre meghatározott időpontokban.

A Gyulafirátótot és Kádártát a városközponttal összekötő 23-as járat jobban ütemezett menetrenddel jár, és a jelenleginél negyven százalékkal több járatot indítanak, emelte ki Mihálszky Gábor. A 24-es hétköznaponként a reggeli csúcs­időben – a 82-es úton, Kádárta érintése nélkül – Gyulafirátótról közvetlenül Veszprémbe közlekedik. A 3-as, 4-es, 5-ös és 6-os járatokra is igaz, hogy a hétköznapi csúcsidőszakokban sűrűbben közlekednek januártól. Szintén újdonság, hogy a Jutasi úti lakótelepről a Veszprém Arénához és a szomszédos üzletekhez biztosít elérést a 17-es járat. A Szabadságpusztát a városközponttal összekötő 22-es járat a hétvégi eddigi négy járat helyett naponta 17-szer jár majd, míg hétvégén sűrűbben jár a 6-os, a 22-es és a 23-as busz is.

Jegyet és bérletet január elejétől egyelőre a buszpályaudvaron, a társaság Óváros téri pénztárában és számos viszonteladónál, majd várhatóan január végétől a hotelnél, a Haszkovó úti fordulóban és a Cholnoky-iskolánál elhelyezett automatáknál is lehet vásárolni.

Mihálszky Gábor elmondta, a közösségi oldalukon érkeznek észrevételek a meghirdetett új menetrendhez, amelyeket igyekeznek figyelembe venni, és az elmúlt napokban több ponton is frissítették a december közepén közzétett menetrendi táblákat. Az egyik változtatás lesz, hogy hétvégén a lakótelepekről az iparterületre több járat közlekedik majd.

A leköszönő ügyvezető elmondta, december közepén megállapodtak a szakszervezetekkel a kollektív szerződésről, amelyet karácsonyig több mint hatvan sofőr írt alá. A buszvezetők felkészítése a két ünnep között és január első napjaiban történik meg. Az ügyvezető arról is beszélt, a buszmegállókba január 1-jén hajnalra kikerülnek az új menetrendek, a táblák közül egyelőre csak a hotelnél lévők újulnak meg. A veszprémieket szórólapokon tájékoztatja a társaság a változtatásokról, amelyeket december utolsó napjaitól kezdve a területileg leginkább érintett háztartásokba fognak eljuttatni. Az utasoknak nem kell új bérlet- igazolványt készíttetniük, a bérletek többségéhez bármilyen fényképes igazolvány (személyi, jogosítvány, útlevél) azonosítószámát lehet használni.

A V-Busz ősszel írt ki közbeszerzést, a győztes székesfehérvári társaság 2019. december 31-ig biztosítja az ötven járművet. A tervek szerint ezt követően teljesen új, nullkilométeres, magyarországi járművek állnak majd forgalomba.

