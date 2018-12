Negyedszázados a német nemzetiségi oktatás a Lovassyban

A 25. évforduló megünneplése jegyében számos programot szerveztek 2018 őszén. Szeptember végén a magyarországi német nemzetiségi irodalom képviselői látogattak az iskolába, és vendégük volt Ritter Imre német nemzetiségi országgyűlési képviselő is. November folyamán a Blickpunkt fotópályázat kiállítására, valamint a hagyományos sváb bálra is sor került.

A helyi németség képviselőiben 1992-ben merült fel, hogy Veszprémben is legyen német nemzetiségi oktatás. Békefiné Szeitl Éva, Albert Vendel és Heilig Ferenc kezdeményezése nyomán az iskola tantestülete Arnhoffer Mihály igazgatóval az élen nyitottnak mutatkozott a kérésre, így 1993. szeptember elsején elindulhatott a német nemzetiségi képzés, amely az eltelt 25 év alatt szerves részévé vált a Lovassy gimnáziumnak. Az elmúlt időszakban 651 tanuló érettségizett ebben a képzési formában, és jelenleg, a nyelvi előkészítő osztállyal együtt, öt osztályban 151 tanulójuk van.

A jubileumi rendezvénysorozat záró eseményén a tagozat egykori és jelenlegi tanulói mutatták be azt a sokszínűséget, ami a kulturális területen végzett tevékenységüket jellemzi. A gálaműsoron jelen volt Schubert Olívia, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke is, aki kiemelte, hogy a nemzetiségi tagozatok szerte az országban nemcsak a nyelvoktatás színvonalának emelésében játszottak fontos szerepet, hanem abban is, hogy erősödjön az identitás. Ez, az ország különböző régióiban más és más időszakban, illetve más súlyponttal történt, de az elmúlt évtizedekben Veszprém és környékének és ezzel a tagozatnak is nagyon fontos szerepe volt. – Szeretném, hogy ez a nagyon is sikeres és jövőbe mutató oktatás és az a fajta kultúra és nevelés, amely ebben az intézetben zajlik, a jövőben is sikeres legyen – fogalmazott az elnök.

A német nemzetiségi tagozaton tanuló diákok szüleinek nevében Kárpátiné Németh Gyöngyi mondta el gondolatait úgy, hogy előtte megkeresett szülőket és diákokat is az elmúlt évek évfolyamairól és kikérte a véleményüket. – Bár 25 évet ível át az évforduló, de sok a közös gondolat és érzés bennünk. Ezek közül talán az egyik legfontosabb a bizalom a tagozat iránt és a büszkeség, hogy ide jár a gyerekünk. Minden megkérdezett kiemelte azt a tanári elhivatottságot, azt a magas szintű oktatást, amellyel gyerekeinknek biztos alapot adtak ahhoz, hogy akár külföldi, akár hazai egyetemen megállják a helyüket, vagy hogy felsőfokú nyelvvizsgával zárják tanulmányaikat – mondta el többek között a szülők nevében.

A köszöntőket követően a gálaműsorban a tagozat egykori és mai diákjai mutatták be vers-, próza-, ének-, hangszeres és tánctudásukat.

