Pihenés és tanulás az őszi szünetben

Péntek délutántól szusszanhat egyet a diákság, hiszen megkezdődött az őszi szünet. Legközelebb november 5-én, hétfőn lesznek hangosak az iskolák. A Napló a Padányi-iskolában kérdezte a fiatalokat és az intézmény vezetőjét.

– A nagyszüleimet fogjuk meglátogatni, és a barátnőmmel fogunk mászkálni Veszprémben. A nagyszüleim rátótiak, úgyhogy közel vannak – válaszolta Kárpáti Brigitta, aki kilencedikes, és nyelvi előkészítő osztályba jár. – Az elmúlt hónapok nem voltak nehezek, mert jó némettanárom volt az általános iskolában. Úgy érkeztem a Padányiba, hogy egyelőre nem okozhat nehézséget a nyelv, egész jól megy, nem találom soknak.

Pungor-Aquilar Anna 9. E osztályos diák is rokonlátogatáson vesz részt a következő napokban. – Megyünk mamámékhoz, és a szünet utolsó napjaiban tanulni is fogok, de leginkább kutyázni és pihenni szeretnék – mondta.

Anna könnyebbnek gondolta a sulit, ahol van latin, pszichológia és ápolástan tantárgy is, ami mind-mind új számára. Úgy fogalmazott, hogy kisebb zökkenők után belerázódott a Padányi elvárásaiba.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A latin szavakkal birkózom, de menni fog – mondta mosolyogva, és hozzátette: – A pszichológia például – hogy is mondjam – váratlan volt, de igyekszünk tudomásul venni, hogy ez már nem általános iskola, hanem gimnázium.

Mindkét lány padányis pulóverben nyilatkozott lapunknak. Brigittát kérdeztük, hogy mit jelent ez neki. – Számomra fontos, mert padányisnak lenni jó! – jelentette ki.

– A szünet mindenkinek jól jön. Az őszi szünetre fontos családi és egyházi ünnep is esik, és egy picit a magánszférának is több idő jut – ezt már Szabó László igazgató mondta. – Itt, az iskolában mozgalmas lesz, hiszen egy sikeres pályázat után a héten kerülnek felszerelésre az új, digitális táblák, amivel elérjük, hogy valamennyi oktatási helyiségünk digitális táblával, vagy interaktív megjelenítővel lesz felszerelve.

Megtudtuk azt is, hogy a Padányi felújításával kapcsolatos projekt augusztusban lezárult. Kiemelt kormánytámogatással a fenntartó Veszprémi Érsekség beruházásával valósult meg a felújítás, ami nagyon ráfért az intézményre, hiszen 1987 óta nem volt sem nyílászáró-, sem külső felújítás az épületkomplexumon. Most az épület belső terei is megújultak, amivel élhetőbbé vált a Padányi.

A 11. G-s Fülöp Ádám nemrégiben Argentínában járt, ahol közel három hetet töltött a 2018-as ifjúsági olimpián hazánkat képviselve. Mint beszámolójából kiderült, Bue-nos Airesben 206 ország több mint 4000 sportolója gyűlt össze, hogy eldöntsék, kik

a legjobbak az egyes sport- ágakban.

– Kombinációs kerékpár versenyszámban voltam érdekelt, ahol öt nap alatt öt különböző szakágban kellett összemérnünk az erőnket. Három verseny országúton, míg kettő terepen zajlott. Az öt verseny eredményeit csapatszinten összesítették, így a csapattársammal ötödikek lettünk – mondta a nagyszerű eredményről Ádám, akinek a Padányi vezetése minden támogatást megadott.

A fiatalember arról is beszélt: nagy megtiszteltetés volt számára, hogy felvehette a magyar válogatott mezét, és hogy az országot képviselhette, benne Veszprémet és a Padányit. Az őszi szünetben van pótolnivalója, így ez a bő hét a pihenés mellett a tanulásról fog szólni Ádám számára, amit most nem bán.