Rekordot döntött a Lovassy László Gimnázium! – videó

Szombaton délben kezdődött a „Közös érintés” nevű rekordkísérlet a Lovassy gimnáziumban.

Több főpróbát követően összesen 188! diák, tanár, segítő festette meg a kezével a #2023 Veszprém feliratot a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023-pályázatát támogatva. Természetesen letette kéznyomát Porga Gyula polgármester, Mészáros Zoltán, és Szekeres Dávid is. A „Közös Érintés” címmel, a veszprémi Méz Rádió támogatásával „a legtöbb személy által egyszerre adott tenyérlenyomat rekordját” döntötték meg a diákok vidám, zenés közösségi program keretében. Az eddigi rekordot 115 főt tartotta. Az esemény műsorvezetője Szekeres Dávid (MÉZ Rádió) volt, de az eseményen szép számmal jelentek meg a média képviselői, valamint nézők, támogatók, jó barátok is együtt szurkoltak, és végül -egyelőre nem hivatalos, de – az eredmény magáért beszél.

A vízfestéktől maszatos kezű diáksereg Porga Gyula gratulációját fogadhatta: Köszönöm, és gratulálok, remélem, hogy két hét múlva egy más ügyben is ugyanilyen öröm ér majd minket, hiszen két hét múlva az Európa Kulturális Fővárosa címről döntenek, és biztos vagyok benne, hogy Veszprém lesz a győztese. És a pályázatunknak ugyanaz az üzenete, ami itt van előttetek, ugyanilyen színes a pályázatunk, és ugyanúgy veletek szeretnénk ezt megcsinálni.„

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A hangszórókból felcsendülő We are the Champions, az örömittas közös éneklés, és a megérdemelt büszkeség zárta a rendezvényt.

Nézd meg közvetítésünket az eseményről:

REKORDKÍSÉRLET! Közös Érintés a Lovassyban – 2023 Veszprém Közzétette: veol.hu – 2018. december 1., szombat

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS