Sümegi polgárőr az országos szövetség élén

Elnökhelyettessé választotta januári gyűlésén az Országos Polgárőr Szövetség Lovas Tagozata Molnár Zoltánt, aki 2010 óta a sümegi polgárőr egyesület elnöke, Veszprém megye lovas polgárőrségének koordinátora, valamint a 2018-ban szerveződött kutyás szolgálat vezetője.

Molnár Zoltán javaslatára került a lovas tagozathoz a kutyás szolgálat, amelynek keretén belül a magyar kutyafajta, a kuvasz fajtamentését is célul tűzték ki. Az elnökhelyettessé választással Molnár Zoltán közel egy évtizedes tevékenységét ismerte el az országos szövetség. A sümegi egyesületen belül 2014-ben alakult a lovas tagozat. Néhány hét múlva három fiatal hölgy egy péntek délutáni járőrszolgálaton tetten ért a Hajnal-hegyen egy pincefeltörésre készülő csapatot. A férfiak, miután meglátták őket, befutottak az erdőbe. A bűncselekményt sikerült megakadályozni. A lovasok érték tetten a szőlőhegyen a gyümölcstolvajokat. A szőlősgazdák elmondták, amióta rendszeresen járőröznek a külterületen a polgárőrök, nagyobb biztonságban érzik magukat.

Két év múlva a regionális lovas polgárőr továbbképzést Sümegen tartották. Két éve megalakult Sümegen a kutyás szolgálat. A kutya alapos felkészítés és vizsgák után állhat szolgálatba a gazdájával. Az állat gondozását a gazdának kell vállalnia, a kiképzésben Molnár Zoltán segít, aki kutyakiképző is. Sümegen már járőrkutyavizsgát is tartottak. Molnár Zoltántól megtudtuk, a lovasok azért fontosak, mert olyan helyeket is megközelíthetnek, amelyekre gépkocsival nem jutnának el. A lovasoknak komoly feladatuk a külterületek, zártkertek, nyáron a kirándulóhelyek rendszeres felkeresése, télen a falopások megakadályozása. A polgárőr kutyáknak pszichikai hatásuk van a közterületi szolgálat ellátása során.

A polgárőrség feladata a közrend és a közbiztonság megőrzése, a sümegiek ezenfelül karitatív tevékenységet is végeznek. Mobiltelefont ajándékoztak a hegyen egyedül élő férfinak, akit rendszeresen látogatnak. Több éven át karácsony előtt játékot, tartós élelmiszert gyűjtöttek és juttattak el a rászoruló családokhoz. Mikulás napján a gyerekeket szaloncukorral, süteménnyel várják.