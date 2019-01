Szívesen dolgoznak a fával – Az aranyérmes Simon Krisztián szaktanárai a tehetséggondozásról

Simon Krisztián, a Táncsics Szakközépiskola volt asztalostanulója érdemelte ki a három magyar aranyérem egyikét a tavaly Budapesten megrendezett EuroSkills versenyen. Ez alkalommal tehát ő lett Európa legjobbja a versenyben induló ifjú bútorasztalosok közül. Az idáig vezető útról két szaktanárával, Sanda Andrással és Kajtár Jenővel beszélgettünk.

Az ajtón túl az asztalosműhely, szimpatikus fiúkkal, ismert és ismeretlen szerszámokkal, finom illatú fa munkadarabokkal. Ez tehát a helyszín, ahol az asztalosnak készülő tanulók megszeretik és a lehetőségekhez képest megismerik a szakmát, mert a lehetőségek nem túl tágak, aminek az oktatók sem nagyon örülnek. Magyarán: kevés a tanműhelyi gyakorlati idő. Ami tetszik: a három ember között háromszoros a tanár-diák viszony; Sanda András nemcsak Simon Krisztián szaktanára volt, de nála tanult Kajtár Jenő is, aki szintén oktatta Krisztiánt. Kell-e mondani, mennyire értették, értik egymás nyelvét?

Sanda András ötgyermekes családból származik, és náluk minden gyereknek kötelező volt először szakmát szerezni.

– Azt mondták a szüleink, ha szakma van a kezedben, bármilyen világ jön, lesz miből megélni. Szabadon választhattunk. Ez a döntés akkor született meg, amikor egy műbútorasztalos javította a bútorainkat, és én segíthettem neki. Megkedveltem és megszerettem a fát. Így kerültem a Táncsicsba 1978-ban. Lohrmann Ervinné volt az asztalos szaktanár, a faipari munkaközösség vezetője. Szaktudás és emberi méltóság, valódi pedagógus-hivatástudat jellemezte, ő szorgalmazta a tovább­tanulást is, miközben egy régi kézműipari asztalosműhelyben igyekeztem elmélyíteni a tudásomat, majd élve a meg­hívással és a lehetőséggel, visszajöttem az iskolába szak­oktatónak.

1992-től mondható közösnek az ő történetük, Kajtár Jenő akkor kezdte a faipari szakközépiskolát, amit a bútor- és épületasztalos-szakképzés mellé sikerült beindítani.

– Erdélyben, Csíkszeredában születtem, ott kaptam a fa szeretetét – mondja Kajtár Jenő. – A szakközépiskola után Sopronban, a Nyugat-magyarországi Egyetemen levelezőn elvégeztem a szakoktatói szakot, miközben egy asztalosnál dolgoztam. Elvégeztem a faipari szakmérnökit is, majd beugró tanárként tanítottam a Táncsicsban, hol elméletet, hol gyakorlatot, attól függően, milyen osztályokat indítottak. 2006-ban lettünk kollégák Andrással, és egyetértek, már szeptemberben látszik a tehetség, ki hogyan fogja a kezében a faipari szerszámot.

– Ahhoz is szem kell, hogy valaki ezt észrevegye, mert a tehetség felismeréséhez ez az első lépés – veti közbe Sanda András. – Emlékszem, Jenő, aki az asztalostanulókat oktatta, jött egy munkadarabbal; ilyen fakötést készített az egyik kilencedikes. Csak néztünk, tökéletes volt a fecskefarkú fogazás. Én Krisztiánnal a szakmai elméleti órákon találkoztam. Kiemelkedő volt az érdeklődése, szinte szakmai konzultációkat folytattunk egy-egy technológiai kérdésről. Itt jegyzem meg, a Táncsicsban nincs rivalizálás, a többiek inkább felnéznek arra, aki többet tud, jobban teljesít.

Kajtár Jenő szerint annál is inkább, mert Krisztián nem volt hivalkodó, nem hangoskodott, szerényen, tökéletes minőségben tette a dolgát.

Sanda András azt mondja, az asztalosnak jelentkező tanulók előbb-utóbb kötődnek a fához, a szakmához, közöttük kicsi a lemorzsolódás, és gyakran hangzik el a kérdés: „Tanár úr, segíthetek valami új, különleges feladatban?”

A csoportos oktatás nagy előnye, hogy segíti a tanulót az önértékelésben, mindig tudják kihez viszonyítani magukat. Szempont az is, hogy senki sem lehet magányos, a szembefordított gyalupadoknál szinte párban dolgoznak, figyelik és támogatják egymást. Tanáraik igyekeznek megismertetni a fiúkkal a faanyagok kedvező, szép tulajdonságait. Abban bíznak, ha megismerik, meg is szeretik, ha megszeretik, akkor pedig szívesen is dolgoznak vele. Egy leendő szakembernél nem is kell ennél jobb kiindulópont.

