Újabb tervek, lehetőségek a négy évszakos Balatonért

Egyelőre talán még hihetetlen, de hamarosan itt a tavasz, és lassan a Balaton is felébred téli álmából. Zakar Zelindát, a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület TDM-menedzserét erről is és arról is faggattuk, hogy milyen szezont vár.

– Az egyik fontos tényező, hogy milyen időjárás lesz, hiszen az befolyásolja leginkább a szezont – mondta a Naplónak Zakar Zelinda. – Mi azonban arra törekszünk, hogy olyan lehetőségeket kínáljunk a vendégeknek, amelyek az időjárástól függetlenül élményteli nyaralást biztosítanak. Az egyik újdonság, hogy Alsóörsön és a környéken – az önkormányzatokkal összefogva – E-buszok bevezetésével szeretnék javítani a helyi tömegközlekedést, ezzel is javítva a turisták komfortérzetét, körülményeit. Lenne strand- és fesztiváljárat, de szeretnének boros és attrakciós útvonalakat is. Ez a nyár amolyan tesztjellegű szezon lenne, megnézik, mire van igény. – Rendkívül népszerűek a Tihanyi Szabadtéri Játékok előadásai, amire rengetegen járnak, egy-egy előadáson közel ezren vannak – folytatta Zakar Zelinda. – Mindez ugyanakkor sok autót jelent, ami egyre kényelmetlenebb a környéken. Ezért összefogásban a többi TDM- szervezettel (Balatonalmádi, Balatonfüred, Tihany), szeretnénk a jegyértékesítés mellé ajánlani azt, hogy a nézőknek transzfert adnánk az előadásokra. Ami biztos: a megszokott nagyrendezvények 2019-ben is megvalósulnak. Lesz Harley-fesztivál, ami mindig a nyár „felütése”. Utána lesz egy Közgáz évzáró fesztivál Alsóörsön, majd az Everness fesztivál is. – Próbálunk belenyúlni a tavaszba, hogy minél többen jöjjenek például túrázni – mondta a menedzser. – Ugyan még messze van az ősz, de természetesen tervezzük a népszerű pincetúrákat és a Palacsintafesztivált is ősszel. A megszokott, jól bejáratott és sikeres rendezvényekre idén is számíthatnak a vendégek. Kérdésünkre, hogy mennyire lett mára négy évszakos a Balaton, úgy válaszolt Zakar Zelinda: az ősz jelentősen megerősödött, ami egyrészt a rendezvényeknek köszönhető, másrészt a kedvező időjárásnak, a hosszú ősznek. Tavaly viszont a tavasz nem volt hozzájuk kegyes. – A téllel kapcsolatban pedig azt kellene tudatosítani a vendégekben, hogy annak ellenére, hogy nincs befagyva a Balaton, attól még csodás úti cél – jelentette ki. – Látnivalók, wellnesshelyek, és hiszem, hogy a tó vitorlázható addig, amíg be nem fagy. Friss információ, hogy a Balaton keleti medencéjében is lesz lehetőség hőlégballonozásra, a tervek szerint áprilistól. – Nagyon nagy várakozással tekintek a szezon elé, amibe mi is igyekszünk mindent beletenni – tette hozzá Zakar Zelinda.