Vannak még csodák: a fél országot ellátja védőmaszkkal a herendi varrónő

Országos összefogás lett Orbán Katalin ötletéből, aki két nap alatt csodát tett: saját készítésű, kétrétegű maszkkal látott el már több tucat kórházi osztályt, gyógyszertárat, üzletet, rendőrőrsöket, tűzoltó- és mentőállomásokat. Ám a történet itt nem ér véget.

Orbán Katalin menyasszonyiruha-kölcsönzőt tartott fenn, és meg is varrta a fehér ruhakölteményeket. A koronavírus-járvány miatt azonban sorra mondták vissza a megrendeléseit, a vállalkozását fel kellett függeszteni. Úgy gondolta, nem akar tétlenkedni, szeretné kamatoztatni varrónői tudását, ezért gondolt egy nagyot, vett jó pár méter anyagot és gumit, és elkezdett védőmaszkokat varrni. Teljesen ingyen. Először csak a családnak, rokonoknak, barátoknak, néhány egészségügyi dolgozónak. Napról napra egyre több felkérést kapott, s két nap alatt megtörtént a csoda.

– Egész nap csöngött a telefonom. Hívtak több környékbeli kórházból, rendelőintézetből, megkerestek háziorvosok, gyógyszertárak, rendőrségek, tűzoltóságok, élelmiszerüzletek. Nem győzzük a megrendeléseket, ezért a legnagyobb közösségi portálon kértem segítséget – mesélt a két nappal ezelőtt történtekről. Az ország pedig megmozdult. A veszprémi Rőfös hatalmas mennyiségű anyagot ajánlott fel, Székesfehérvárról három henger vászont kapott az M-Shoptól, Debrecenből a Sikoly Kft. tízezer méter gumit küldött.

– Több tízezer darab maszkra van jelenleg megrendelésünk. Herenden Lorbert Anett kozmetikus és egy kárpitoscég, a Lorbert Kárpit is beszállt a varrásba, rajtuk kívül tizenhat hobbivarrónő és nyugdíjas jelentkezett a felhívásomra. A lányom, a barátnője és a párom két napja éjjel-napja szabnak, már alig látnak, de amíg bírjuk erővel, addig csináljuk – mondta el Katalin, aki hozzátette, amikor kirobbant a járvány Kínában és átterjedt Európába, akkor elhatározta, hogy tenni akar a Földért, az emberekért, mert csak egy életünk van.

Ezt követően Győrből, Debrecenből és Nyíregyházáról is jelentkeztek különböző kisebb varrodák, magánemberek, vállalkozók, akik felvették a kapcsolatot Katalinnal, elkérték a szabásmintáit és nekiálltak szintén a maszkok gyártásának. Mások, akik nem tudnak varrni, azok mosást és szárítást vállaltak. Megmozdult rengeteg magánember, vállalkozó, és cégek is az ügy mellé álltak.

A védőmaszkokról megtudtuk, kétrétegűek, moshatóak, ezért többször lehet őket használni. A varrás előtt az anyagokat fertőtlenítik, nagy hőfokon fertőtlenítő folyadékkal mossák ki, majd a szárítóban 200 fokos gőzben teszik sterillé. Szerencsére az anyag nem megy össze, és az egészségügyi dolgozók számára is megfelelő védelmet nyújt a dupla réteg miatt.

– Több vicces mintájú anyagot kaptunk. Ha már ilyen nagy a baj, akkor legalább egy kis mosolyt csaljanak az arcunkra. Készültek egyszarvús, tűzoltós, rendőrös, markolós, szívecskés darabok is. Nagyszerű hír az is, hogy ha esetleg kijárási tilalom lesz, akkor sem kell leállnunk, mert a rendőrség, a polgárőrök és a katasztrófavédelem vállalta, hogy eljuttatja a maszkokat akár az ország másik végébe is – magyarázta.

Orbán Katalin hozzátette, örömmel segít bárkinek, magánembereknek is. Viszont akinek van felesleges kapacitása, szívesen varrna, mosna, azokat örömmel látják.