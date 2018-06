A streamingé a jövő, ahová a magyar filmkultúra az elsők között érkezik

Május 25-én indult hazánkban a kizárólag magyar filmes tartalmakat kínáló streaming szolgáltató, a Wowster, amelynek Csupó Gábor a tulajdonosa. A rajzfilmes művész, producer, rendező a streaming technológia, valamint a tartalomfogyasztás jelenéről és jövőjéről osztotta meg a gondolatait.

Az Egyesült Államokban élő művésszel az Üzleti Sajtószolgálat készített interjút. A beszélgetésben Csupó Gábor elmondta, hogy a streamelés a modern jelen és a még modernebb jövő megkerülhetetlen technológiája. „A streaming nemcsak a választás lehetőségét nyújtja a felhasználóknak, hanem minden eddiginél nagyobb kényelmet – hiszen ki sem kell mozdulniuk az otthonukból, ha minőségi tartalomhoz szeretnének jutni -, mindezt pedig gyorsabban és egyszerűbben, mint valaha. Mindezen tényezők miatt világszerte egyre nő a streamingfelhasználók száma.”

Azzal kapcsolatban, hogy külföldön egyelőre nagyobb népszerűségnek örvend a technológia, mint itthon, azt mondta: „Kevés olyan streaming szolgáltató van Magyarországon, akinek bő kínálata lenne magyar nyelvű tartalmakból, a magyarok ezért váltottak kisebb arányban streamingre, mint az amerikaiak. Az USA-ban a streamelés beindulása óta a mozifilmek, tévéfilmek és sorozatok gyártása nagy lendületet kapott. Sokkal több sorozat és film készül manapság, mint 4-5 évvel ezelőtt, csak a formátum más. A streamelés valóban változtatott az amerikaiak tartalomfogyasztási szokásain, kevesebben néznek hagyományos tévécsatornákat és kevesebben mennek moziba, de sokkal nagyobb a választási lehetőség és a kínálat, mint régen. A streaming technológia nyertesei a felhasználók és maga a filmipar is. Ugyanakkor a legtöbb nagy mozi- vagy televíziós produkció angol nyelven készül, ezzel magyarázható az amerikai streaming csatornák óriási sikere. Magyarországon is elérhető ezen csatornák némelyike, viszont a nyelvi nehézségek miatt kevesebben tudják őket élvezni. Nagyon nagy igény volt itthon is egy olyan szolgáltatóra, ami magyar nyelvű tartalmakat kínál.”

Éppen ezekből az okokból döntött úgy, hogy létrehozza az új magyar streaming szolgáltatót, a Wowstert. Vállalkozása elindulásáról és a Wowster nyújtotta előnyökről így fogalmazott:

„Évek óta Amerikában élek, ezért első kézből tapasztaltam meg a streaming által generált kulturális reformot és ezzel egy időben ennek hiányát Magyarországon, vagyis itthon adott volt egy jelentős piaci rés.

Személyes küldetésemnek tartom a magyar filmkultúra terjesztését, a Wowster pedig azok otthonába is elviszi a magyar filmeket, akiknek nincs lehetőségük máshogy hozzájutni ezekhez a tartalmakhoz.

Számomra az volt a legfontosabb, hogy legyen végre egy könnyen és olcsón elérhető, valamint gyors és legális letöltést lehetővé tevő magyar streaming csatorna, ami csak magyar nyelvű tartalmakat kínál, és amit mi, magyarok teljesen a magunkénak tekinthetünk. Persze nálunk is elérhetőek a külföldi streaming szolgáltatók, de javarészt drágábban kínálják a szolgáltatásukat és tartalmaik jelentős része nem magyar nyelvű. No és persze ott vannak az illegális oldalak, ahol órákba telik egy-egy film letöltése, a végeredmény pedig rossz minőségű és törvénytelen is. A Wowster legális, jó minőségű és gyors, ráadásul reklámmentes tartalmat képes szolgáltatni.”

A Wowster tartalmáról és kínálatának bővüléséről azt mondta: „A magyar és európai filmkultúra rengeteg remek alkotással dicsekedhet, mi szeretnénk ezek közül minél több produkciót elérhetővé tenni a Wowsteren. Úgy gondolom, hogy az előfizetői számot az növeli majd, ha minél több friss tartalom kerül az oldalra.

A kínálat folyamatosan bővül a jövőben, szeretnénk több hazai gyártót is megkeresni, hogy csatlakozzanak az oldalhoz.

Hosszú távú célunk az, hogy minden, valaha készült magyar tartalmat elérhetővé tegyünk az oldalon keresztül. A tartalomfejlesztés folyamatosan zajlik és a tervek között szerepel, hogy ne csak az eddig elkészült magyar filmeket gyűjtsük az oldalra, hanem saját fejlesztésű tartalmakkal is jelentkezzünk.

Ezen felül szeretnénk olyan tehetséges filmeseknek is lehetőséget adni a bemutatkozásra, akik máshol nem tudtak megjelenni az alkotásaikkal. Továbbá tervezzük a környező országok közönségsikereit átvenni és magyar szinkronnal vagy felirattal bemutatni őket a hazai közönségnek, így reményeink szerint a Wowster már rövid távon is egy színes és változatos kínálattal rendelkező csatorna lesz.”

Borítókép: Dif Ferenc / Playboy / OTS