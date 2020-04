Kiadták magyarul Edgar von Schmidt-Pauli Horthy könyvét

Elfeledett, forrásértékű mű jelent meg újra.

Magyarország kormányzója száműzetésben írt emlékirataiban két külföldön megjelent, róla szóló életrajzra is hivatkozik. Az egyik az Owen Rutter által jegyzett Regent of Hungary – The Authorized Life of Admiral Nicholas Horthy, a másik pedig Edgar von Schmidt-Pauli 1936-ban és 1943-ban is megjelent kormányzói életrajza.

Ez a Nikolaus von Horthy: Admiral, Volksheld und Reichsverweser című kötet, ami a budapesti Rocaille Galéria tulajdonosa, Máthé Erika és Wéber Krisztina fordító jóvoltából végre magyarul is megjelent.

A régi-új mű a 30-as 40-es évek könyveinek hangulatát idézi. Aranyozással, vászonkötéssel, védőborítóval látott napvilágot, ahogy annak idején Németországban is, ám mégis különbözik tőle abban, hogy a mostani magánkiadásban több a melléklet.

Az egyik újdonság egy részletes tudósítás a fiatal Horthy Miklós és Purgly Magdolna aradi esküvőjéről, amit különösen nehéz volt felkutatni, a fellelhető korabeli újságokban ugyanis rendre kivágták azokat a cikkeket, amelyek erről a jeles eseményről szóltak. Máthé Erikának emellé sikerült találnia egy az ifjú jegyespárról 1901-ben készült felvételt is.

A német kiadás kuriózumszámba menő mellékletei és fotóanyaga mellett most elolvashatjuk Prohászka Ottokár püspök Gellért Szállóban elmondott beszédét a kormányzóvá választás alkalmából, valamint Horthy siófoki parancsát is, amely megtiltotta az önítélkezést.

Na de ki is volt Edgar von Schmidt-Pauli, és miért érzett késztetést, hogy életrajzot írjon a legfőbb hadúrról?

Kétségkívül egy Magyarországot ismerő és szerető emberről volt szó, aki – mint a kiadó előszavából kiderült – magyar ősökkel is bírt.

Máthé Erika szerint bármelyik nagy magyar írónk megirigyelhetné nyelvi kifejezőeszközeit, élvezetes szófordulatait, történelemtudását, így írni csak magyar lélekkel lehet. És ez nincs is messze az igazságtól, mert bár Schmidt-Paulinak az édesapja német volt, édesanyjában Fiath vér folyt, azé a magyar nemzetségé, amely Árpád vezérig tudja visszavezetni családfáját.

A szerző viszont csak alapszinten beszélhetett magyarul, mert az életrajz megírásához szükséges magyarországi iratokat saját bevallása szerint le kellett fordíttatnia.

Edgar von Schmidt-Pauli könyve több új információt nyújt, például IV. Károly puccskísérlete során Horthy azon leveléről, amelyet a király Rakovszky István, a magyar nemzetgyűlés elnöke miatt nem kapott meg.

A könyvben olvasható a legendás Mackensen vezértábornagy két levele is, amelyet Horthy Miklós kormányzóvá választására, illetve 153 magyar főúrnak írt. Az, hogy ilyen tisztelettel és meleg szeretettel beszéljen Európa legnagyobb első világháborús hadvezére (akit Károlyi Mihály elfogatott) a magyar népről és Horthy Miklósról, idáig elképzelhetetlen volt számomra, hisz egész Európa a torkunknak ugrott, nem állt ki senki mellettünk – írja a kiadó.

Ehhez hozzátehetnénk, hogy száz év távlatából most is hasonlóan magunkra vagyunk hagyva európai szinten, tisztelet a kevés kivételnek. Ezért a mai Magyarországot külföldről érő politikai támadások megértéséhez is érdemes lapozgatni e a könyvet, amelyben a kormányzó életútjának fontosabb megállói mellett sajátos szemszögből kerülhetünk közel olyan eseményekhez, mint az 1917-es győzedelmes otrantói csata, a száz évvel ezelőtt ránk erőltetett trianoni diktátum, vagy az első és a második bécsi döntés, amely révén visszatért egy-egy hányad a régi nagy Magyarországból.

Sajnálatos módon csak 1942-ig tart a kötet vonalvezetése, Schmidt-Pauli ezután nem folytatta tovább könyvét, pedig ezzel a második világháború utolsó, döntő éveibe is betekintést nyerhettünk volna. Mint a kiadói előszó megjegyzi, ha folytatódott volna a kötet, úgy Horthy személyiségét sem tudták volna úgy befeketíteni, ahogy utólag megtették.

De talán nem is kell csodálkozni azon, hogy nem jelent meg újabb Horthy kötet Schmidt-Pauli tollából, hiszen 1943-ra Hitlerrel már nem lehetett bírni, és erre a magyar kormányzó az emlékirataiban is utal. Horthy Miklós az áprilisi klessheimi személyes találkozón szembesült azzal, hogy a náci vezető milyen mélyrehatóan akart beavatkozni a magyar belpolitikába, ám ő ezt erélyesen visszautasította, így nem csoda, hogy a viszony Berlinnel napról napra romlott.

Ezek fényében Schmidt-Pauli valószínűleg nem is adhatott volna ki Horthyról olyan folytatást, amit maga is jószívvel felvállalt volna.