Fogyatékkal élő diákoknak tartott mozgásterápiát a Frenák Pál Társulat

Veszprémben harmadik éve ünnepeljük meg a tánc világnapját. Idén is különleges programokkal emlékeztek meg erről a napról.

A Frenák Pál által vezetett társulat a délutáni órákban a veszprémi Kozmutza Flóra iskola fogyatékkal élő diákjainak tartott mozgásterápiás foglalkozást.

Frenák Pál elmondta, Vándorfi László és Krámer György ötlete alapján szeretnének a társulattal egy hosszabb távú kollaborációt, a tánc világnapja pedig jó alkalmat adott arra, hogy először találkozzanak egy műhely formájában. – Én nagyon sokat foglalkoztam autista gyerekekkel, mozgássérültekkel, és nagyon reménykedem abban, hogy ez a lehetőség nyithatna arra perspektívát, hogy ne csak egyszer-kétszer foglalkozzunk ezekkel a gyerekekkel a mozgásterápián keresztül.

– Köztudott talán, hogy a szüleim süketek és nagyothallók, ebben a kisebbségben nőttem fel, én is nagyon korán megtapasztaltam a másságnak a hátrányait, akárhogyis, valamilyen formában mi is egy kitaszított társadalmi rendszerben voltunk, ráadásul én nyolc évig árvaház nevelőintézetben nevelkedtem. Tehát én nagyon át tudom érezni azoknak a gyerekeknek a világát, akik kisebbségi, szűkebb rétegben mozoghatnak. Azokat a gyerekeket, akik verbálisan nem képesek rögtön kifejezni magukat, úgy ítéljük meg, hogy hátrányosak, holott nem. Egyszerűen más kommunikációs rendszerre van szükségük, és azokat nagyon sokszor a mozgásművészeten keresztül lehet megnyitni, hogy eljuthassanak a verbális kijelentésekig is. Nyilván ezernyi gyerek van ezernyi problémával. Itt 15-féle különböző gyermekkel foglalkoztunk különböző problémákkal vagy nem problémákkal küszködve – mondta el a Napló kérdésére Frenák Pál.

A délután folytatásaként a Frenák Pál Társulat tagjai tartottak bemutatót a fiataloknak, majd a Footnotes Dance Company, Kékmadár Táncműhely és az Arabesque Balett Stúdió növendékeinek tartottak foglalkozásokat.

Este négy táncművész két különleges koreográfiával érkezett a Hangvilla színháztermébe, a Rajtad áll/Up to you, valamint a Beat című előadást tekinthették meg az érdeklődők.