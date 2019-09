Posta Zsófia fiatal képzőművész kedvenc modelljeinek egyike a Balaton

Posta Zsófia fiatal képzőművész első önálló kiállítása nyílt meg a magyar fotográfia napján az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Március 15. úti épületében Pillanatképregény címmel.

A kiállítást Dallos Zsuzsa újságíró nyitotta meg. Elmondta, a tárlat címe kreatív értelmezésekre sarkallhatja azokat, akik megtekintik, hiszen a háromtagú összetett szó bármely részeit összeillesztjük, újabb és újabb értelmezések tárulnak elénk.

– Egy nagyon fiatal hölgy első önálló kiállítására jöttünk el, és ha én azt mondom nektek, hogy augusztus 29-e, akkor tudjátok, hogy ez a mohácsi csatavesztés napja, és azt is bizonyára tudjátok, hogy öt évvel előtte volt a nándorfehérvári csatavesztés napja, Gárdonyi Géza Egri csillagok könyvéből pedig azt is tudjátok, hogy ezen a napon settenkedtek be a törökök és foglalták el Buda várát.

Ez a három évforduló benne van a köztudatban, de az már kevésbé, hogy 2003 óta a Magyar Fotográfusok Országos Szövetsége kinevezte ezt a napot a magyar fotográfia napjának. Olyan jó lenne, ha ezeket az ünnepeket, és nemcsak a veszteségeinket tartanánk számon – fűzte hozzá Dallos Zsuzsa.

Posta Zsófia a Napló kérdésére elmondta, nyolc éve él Veszprémben, ahol általános iskolásoknak tanít rajz-vizuális kultúrát.

– Nekem a fényképezés a pillanatra való teljes ráhangolódást jelenti. A tájképfotózás pedig olyan, mintha portrét készítenék. Minél jobban megismerek egy tájat, elmerülök benne, annál több arcát fedezem fel. E tekintetben a Balaton az egyik kedvenc modellem, mert mindig tartogat valami újdonságot – tette hozzá Posta Zsófia.

Borián Beatrix, a könyvtár munkatársa a megnyitón elmondta, a fotók minden napszakban mást mutatnak, más történetet mesélnek el, így érdemes többször visszalátogatni a kiállításra.

A megnyitón Nagy Gergely gitáros működött közre. A kiállítás szeptember 27-éig megtekinthető a Március 15. úti könyvtár épületében.