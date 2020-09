A Telekom Veszprém hozta a kötelezőt

Tizenhét góllal nyert a Telekom Veszprém a férfi kézilabda NB I. ötödik fordulójában az Orosházi FKSE ellen.

Telekom Vp.– Orosháza

37-20 (17-12)

Veszprém Aréna, 800 néző. V.: Sándor L., Szikszay.

Telekom Veszprém: CORRALES – MANASZKOV 6, Borozan 3, Blagotinsek 4, LAUGE 9 (2), Jahija, Siskarjov 1. Csere: Székely (kapus), Marguc 3, STRLEK 7, Moraes 1, Tönnesen 2, Nenadics, Mahé 1. Edző: David Davis.

Orosházi FKSE: ÖZMUSUL – Pásztor M. 2, PESKOV 7 (1), USHAL 4, Sakic 2, Tóth K. 4, Döme. Csere: Majdán (kapus), Kiss A., Bella 1, Lele, Csányi, Molnár G. Edző: Ratko Djurkovics.

Az eredmény alakulása: 8. perc: 5-1. 13. p.: 8-3. 17. p.: 9-6. 24. p.: 12-10. 28. p.: 16-11. 35. p.: 20-14. 40. p.: 24-16. 45. p.: 27-17. 50. p.: 31-18. 54. p.: 34-19. 58. p.: 36-19.

Kiállítások: 0, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 3/1.

A csütörtöki magabiztos győzelemmel végződött BL-mérkőzés után a veszprémiektől ezúttal Cupara, Nilsson, Lékai, Maqueda, Markussen és Ligetvári nem kapott szerepet. A vendégektől Németh László és Kancel Ottó korábbi pozitív koronavírusteszt, míg Lászlai Szabolcs sérülés miatt nem utazhatott el.

Az esélyeknek megfelelően kezdték a játékot a hazaiak, és pillanatok alatt négygólos vezetést szereztek (5-1). A Borozan, Blagotinsek belső védőpáros remekül blokkolta a támadásokat, elöl pedig Lauge hozta kihagyhatatlan helyzetbe magát és Manaszkovot, így a félidő közepére öt gólra nőtt a különbség (9-4). Negyedóra elteltével a megszokott cserék után több technikai hiba csúszott a játékba. Az orosháziak Özmusul bravúros védéseivel és Peskov átlövéseivel a 25. percre 12-10-re zárkóztak fel. A játékrész végén megrázta magát a Veszprém (17-12).

A második félidőre Marguc és Strlek érkezett a pályára, akik egyből góllal vétették magukat észre, míg Lauge továbbra is remekül fejezte be az akciókat, tovább növelve a különbséget (24-16). A vendégek hiába kértek kétszer is időt rövid időn belül, az időközben pályára lépő Székely és a kapufa is többször túljárt az eszükön, a játékrész közepén tízgólos differenciának tapsolhatott a közönség (27-17). Az utolsó percekben Strlek remek gólokkal örvendeztette meg a publikumot, mögötte Székely sem akart lemaradni, és két hétméterest is hárított. A mérkőzést is az utóbbi két játékos momentuma zárta le, kialakítva a 37-20-as végeredményt.

David Davis: – Az első fél­időben több védekezési variációt kipróbáltunk. Az 5+1-es védekezés nem működött olyan jól, ezért visszaálltunk a hatos falra. Az ilyen találkozókon jobban kell koncentrálnunk, sok biztos helyzetet kihagytunk. A kapusok teljesítményével elégedett vagyok. Székely Márton is remekül szállt be a meccsbe, s bár eddig nem sokat játszott, remélem, egyre több lehetőséget tudok neki adni.

Ratko Djurkovics: – Igyekeztünk becsületes mérkőzést játszani, sok problémával küzdünk, hiszen három meghatározó játékosunk is hiányzik. Nagy lett a különbség a két csapat között, de azért láttam szép szituációkat, megoldásokat.