Kilenckor startol az 52. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj

Csütörtökön 9 órától a megszokott útvonalon halad majd az 52. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj, azaz a Balatonfüred – Balatonkenese – Siófok – Keszthely – Balatonfüred távot kell 48 óra alatt teljesítenie a versenyzőknek.

Élő közvetítés

Mint korábban megírtuk, a verseny idén harmadik alkalommal is élőben végigkísérhető az M4 Sport csatornán. A sportcsatorna nézői csütörtökön egész nap élőben követhetik nyomon az 52. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj történéseit.

Frissített időjárás-előrejelzés a verseny időtartamára

Szilágyi Eszter az Országos Meteorológiai Szolgálat Veszélyjelző Osztályának meteorológusa frissítette a várható időjárás prognózisát az 52. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj 2020 idejére.

Meghatározóan gyenge szeles versenyre lehet számítani, főként az első nap és az első éjszaka a helyi hatások alakítják a széljárást. A második nap egy (meglehetősen bizonytalan) hidegfront okozhat élénk északnyugati szelet.

Előrejelzés az első napra 2020.07.30. (csütörtökre):

Reggel még mérsékelt, időnként kissé élénk (10-30 km/h) északkeleti szél várható, amely a rajt idejére gyengülni kezd, illetve fokozatosan felváltja a tavi cirkuláció. Napközben gyenge vagy mérsékelt (5-15 km/h) légmozgásra lehet számítani, melynek iránya erősen helyfüggő (általában vízközép felől fúj) és a késő délutáni óráktól egyre nagyobb területeken leáll.

A kora esti órákban csökken, helyenként teljesen le is állhat a szél.

Mivel éjszaka jelentős különbség lesz a víz és a szárazföld hőmérséklete között, így a tavi cirkuláció éjszakai ága is többfelé kialakul, 5-10 km/h szelet keltve, azonban várhatóan lesznek nagyobb szélcsendes területek is. (Itt is sokat számít a helyismeret…)

A nappali átmeneti gomolyfelhő-képződés mellett csapadék nem valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet a víz fölött 29, a késő esti hőmérséklet 24 fok körül alakul.

A víz hőmérséklete 26 fok körül várható.

Előrejelzés a második napra 2020.07.31. (péntekre):

Az éjszakai sokfelé szélcsendes állapotot a reggeli óráktól ismét csak a tavi szél gyenge vagy mérsékelt szele (5-20 km/h) váltja fel. A déli órák körül érkezik egy egyre gyengébbnek látszó hidegfront, amely északnyugatira fordítja a szelet és átmeneti élénkülést ( 25-35 km/h) okozhat. Ez a szél az esti órákig várhatóan kitart.

Napos, száraz idő lesz a meghatározó, de átmeneti felhősödés előfordulhat.

A hajnali (víz feletti) 23 fokról délutánra 29 fokig emelkedik a hőmérséklet.

A víz hőmérséklete 26 fok körül alakul.

Nevezési lista – 52. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj 2020

Szerda este 10 órakor lezárult a nevezés az 52. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjra. Több mint 535 hajó lesz ott a balatonfüredi reggel 9 órás rajtnál.

A jelenlegi adatok alapján az utolsó nevező Öveges Dávid, az Egis versenyzője, aki a Halixol névre keresztelt Sudár Sporttal vág majd neki Európa leghosszabb tókerülő versenyének – derül ki a Kékszalag tájékoztatójából.

IDE kattintva elérhető a verseny teljes nevezési listája.

A verseny előtt a New Black Jack Sailing Team bowmanjával Tisóczki Ferenccel beszélgetett a Balaton Televízió.