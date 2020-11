Előkerült a Maradonáról készült utolsó fotó, az orvosok már a halál pontos okát is tudják

A kórházban készült a tegnap szívinfarktusban elhunyt Diego Maradona életének utolsó fotója. Az argentin focilegendát a hónap elején műtötték meg, ezután készített vele közös képet a személyi orvosa Leopoldo Luque.

Az elhunyt világklasszis családja azonban felháborodott, hogy a fotó nyilvánosságra került, amiért az orvos elnézést is kért – írja a Bors.

Awesome to see Diego Maradona smiling after brain surgery 🙌 (Via IG/doctor.luque) pic.twitter.com/BIYGcyB1Re

— International Champions Cup (@IntChampionsCup) November 11, 2020